Togg T10X, Pazar Payında Büyük Başarı Elde Ediyor

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un SUV modeli T10X, Nisan ayından bu yana büyük bir başarı elde ederek tüm binek araç pazarında yüzde 3'lük pazar payını aşmış durumda. Ayrıca elektrikli araçlar pazarında da lider konumda olan Togg T10X, tüm elektrikli araçlar arasında en çok satan marka ve model olmayı başardı.

Ülkemizin yerli ve milli otomobili Togg, 16 Mart 2023'te resmen satışa çıktı ve ilk etapta 20.000 adet üretildi. SUV modeli Togg T10X, teslimatların başladığı Nisan ayından bu yana başarıdan başarıya koşuyor.

Togg T10X tüm binek araç pazarında yüzde 3'lük Pazar payını ve daha fazlasını elde etti!

Togg'un resmi X hesabı (Twitter), Togg'un T10X modelinin şu ana kadar elde ettiği başarıları bir görsel ile paylaştı. Nisan ayından bu yana geçen 4 ay içerisinde yerli otomobil şu başarıları elde etti:

Tüm elektrikli araçlar pazarında yüzde 18,2

Elektrikli C-SUV segmentinde yüzde 55,3

Elektrikli SUV segmentinde yüzde 33,3

Ağustos ayında tüm binek araç pazarında yüzde 3

Pazar payı elde etmeyi başardı. Ayrıca verilen bir diğer bilgiye göre Togg T10X, tüm elektrikliler pazarında en çok satan marka ve model kategorisinde lider konumuna erişmiş durumda.

Kullanıcılarımızla buluşmaya başladığımız ilk günden bu yana rekorlara imza atmaya devam ediyoruz. #Toggether#Togg pic.twitter.com/2X7RflFz5C — Togg (@Togg2022) September 6, 2023

Resmi rakam açıklandı: Togg'dan satış rekoru!

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