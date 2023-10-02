Togg T10X Modelinden 5.604 Adet Teslim Edildi

Yerli otomobil Togg, Mayıs ayında dağıtıma başladı ve onun üzerinden 5 ay geçti. Şirket, bu süreçte kaç adet T10X modelinin teslimatının yapıldığının resmi rakamlarını Twitter hesabı üzerinden açıkladı.

Toplamda 5.604 adet Togg T10X teslim edildi

Togg araçların teslimatı bildiğiniz gibi bir çekilişle düzenleniyor. Bu çekiliş kapsamında talihliler araçları teslim alabiliyorlar. Şirket, resmi X (eski adıyla Twitter) hesabında yaptığı paylaşımda şu ana kadar ne kadar Togg T10X aracının teslimatının yapıldığını açıkladı.

Ayın son gününden kareler ?? Teslimatlarımız artarak devam ediyor ???? Sadece Eylül ayında 2.204, teslimata başladığımız Mayıs ayından bu yana ise toplam 5.604 adet #T10X'i kullanıcılarımızla buluşturduk. #Toggether #Togg pic.twitter.com/3kI3LFRche — Togg (@Togg2022) October 2, 2023

Şirketin açıkladığı verilere göre sadece geride bıraktığımız Eylül ayı içerisinde 2.204 adet Togg T10X teslimatı yapıldı. Teslimatın başladığı Mayıs ayından bu yana ise toplamda 5.604 adet T10X yollara çıktı.

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Şirket, gönderinin altında şikayette bulunan birkaç kullanıcıya da cevap verdi. Buradan da öğrendik ki teslimat bekleyen müşterilere, bekledikleri süre kadar ek garanti ve Trugo'dan aylık 85 kWs enerji dolum hakkı tanımlanacak.

Adil bir şekilde teslimat yapılabilmesi için çekiliş sonuçlarının teslimat sırasını yansıtmadığı da belirtiliyor. Teslimat tarihi, çekiliş sıralaması ve yapılan konfigürasyona göre belirlenmiş.

Togg'un hedefi 2023 yılının sonuna kadar 20.000 teslimat yapmak idi. Bu hızla gidildiği takdirde bu hedef biraz ulaşılması zor gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.