Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazının satış fiyatını, model ismini ve teknik özelliklerini açıkladı. Peki, TOGG T10X modeli nedir? T10X modeli nasıl, özellikleri neler, fiyatı ne kadar?

Togg T10X modeli! Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazının satış fiyatını, model ismini ve teknik özelliklerini açıkladı. Peki, TOGG T10X modeli nedir? T10X modeli nasıl, özellikleri neler, fiyatı ne kadar? Detaylar...

T10X MODELİ ÖZELLİKLERİ

Togg, 'T10X' adını verdiği, kullanıcıyı merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan, uzaktan güncellenebilen akıllı cihazını, iki farklı donanım seviyesi ve iki batarya seçeneğiyle ön siparişe sunuyor. Yarından itibaren ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak.

160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak. T10X'in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP).

T10X'in fiyatları şöyle:

V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL

V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL

ÖN SİPARİŞLER 16-27 MART'TA

Yapılan açıklamaya göre, otomobil için ön siparişler 16-27 Mart tarihleri arasında Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden alınacak.

ÇİFT MOTORLU VERSİYON 29 EKİMDE TESLİM EDİLECEK

T10X'in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak.

Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazını mart sonunda kullanıcılarla buluşturacak olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Kullanıcılarımız web sitemiz veya Trumore uygulamamız üzerinden katılacakları çekiliş ile akıllı cihazımıza ön sipariş verme hakkını elde edebilecekler. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz. Kullanıcılarımıza bağlantılı bir akıllı cihazdan çok daha ötesini sunarak, konforlu ve sorunsuz bir mobilite deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz" dedi.

VİDEO PAYLAŞILDI

Togg'a ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise aracın özelliklerini anlatan bir video yer aldı. Paylaşımda "Togg T10X, doğuştan elektrikli, bağlantılı ve hayatınızı kolaylaştıran çözümlerle bir otomobilden fazlası. 16-27 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek ön siparişe katılmak için https://togg.com.tr'ye girin veya Trumore'u indirin" denildi.