Togg T10X Modeli Kurasız Satışa Başlıyor

Togg, şu anda T10X modelini kura üzerinden seçilen müşterilere satıyor. Geçtiğimiz aylarda düzenlenen 177 bin 467 adet ön siparişin arasından ilk 20 bin Togg T10X modelinin sahipleri de Mart'ta belli olmuştu. Bu süreçten sonra ise aşamalı olarak dağıtımlar başladı. Birçok kişi ise kurasız Togg satışları ne zaman başlayacak diye sormaya başladı.

Togg T10X, 2024'te Trumore'dan siparişle satılacak

Yerli otomobil markası Togg, üretim kapasitesini her geçen ay artırıyor. Geçtiğimiz günlerde paylaşılan verilere göre ekim ayı itibarıyla günlük üretim 280 araca çıktı. 2023 yılında ise 80 bin adetlik bir üretim kapasitesine ulaşılması planlanıyor.

Üretimlerin hızla artmasıyla birlikte kurasız satış dönemine geçilecek. Şirketten gelen açıklamalar, sipariş üzeri teslimatların 2024 yılında başlayacağını ortaya koydu. Buna göre 2024'te öncelikle bu yıl kurayla belirlenen 20 bin asil ve 20 bin yedek müşteriye satış yapılacak.

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2023 yılındaki 80 binlik üretim hedefine ulaşılırsa, geriye kalan 60 bin adetlik T10X'in ise kura yoluyla satılması planlanmıyor. Togg almak isteyen müşteriler, siparişlerini şirketin dijital platformu olan Trumore'dan yapabilecek.

Trumore uygulamasından peşinat ödeyen müşteriler, önceden belirlenecek tarih aralıkları içinde T10X'i teslim alabilecek. Bu yıl için belirlenen peşinat tutarı 60 bin TL olmuştu. Ancak 2024'e ilişkin resmi rakamlar henüz paylaşılmış değil.

Böylece yerli otomobil markası, 2024 yılından itibaren kurasız satış sistemine geçiş yapmış olacak. Müşteriler artık Trumore üzerinden sipariş vererek hızlı teslimata kavuşabilecek.

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