TOGG T10X modeli Bartın'da tanıtıldı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen T10X model elektrikli araç Toog, Bartın'da halkla buluştu. Vatandaşlar aracı inceleyerek fotoğraf çekti ve alkışladı.

TÜRKİYE'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen T10X model elektrikli araç Toog, Bartın'da halkla buluştu.

Kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda birçok kişi yoğun yağmura rağmen Toog'un meydana getirilmesini bekledi. Vatandaşlar, meydana alkışlar ve meşalelerle getirilen otomobil ile fotoğraflar çektirdi, bazıları da araca binerek iç ve arka bölümünü inceledi.