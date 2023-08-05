TOGG T10X'in yeni donanım paketi test sürüşünde görüntülendi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından projesine başlanan ve adı TOGG olarak belirlenen Türkiye'nin yerli ve milli otomobilinden yeni haberler gelmeye devam ediyor. 2023 yılının Mart ayında satışa çıkan ve teslimatları devam eden TOGG T10X modeli yeni donanım paketiyle görüntülendi. İşte detaylar… Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından proje ve üretimi başlayan yerli otomobil TOGG'dan yeni haberler geliyor. Instagram'da @yerliotomobil_bilgi isimli bir hesap tarafından paylaşılan gönderiye göre TOGG T10X modelinin aynasız versiyonu görüntülendi. Sarı T plaka ile yolda seyretmekte olan modelin bir test aracı olması muhtemel. Sarı geçici plakası ile Bursa yollarında görülen bu beyaz TOGG T10X farklı aksesuarlara sahip. Aracın bir test aracı olduğu tahmin ediliyor. Üzerinde T10X yazıları olmayan bu otomobilin dışarıdan görüldüğü kadarıyla seri üretimdeki T10X modellerine göre büyük bir farkı var. Aracın yan aynaları yok. Onun yerineyse kameralar bulunmakta. Ayrıca edinilen son bilgilere göre 1435 adet TOGG T10X'in teslim edildiği belirtildi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından projesine başlanan ve adı TOGG olarak belirlenen Türkiye'nin yerli ve milli otomobilinden yeni haberler gelmeye devam ediyor. 2023 yılının Mart ayında satışa çıkan ve teslimatları devam eden TOGG T10X modeli yeni donanım paketiyle görüntülendi. İşte detaylar…

Artık ayna yok kamera var: İşte aynasız yeni TOGG T10X!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından proje ve üretimi başlayan yerli otomobil TOGG'dan yeni haberler geliyor. Instagram'da @yerliotomobil_bilgi isimli bir hesap tarafından paylaşılan gönderiye göre TOGG T10X modelinin aynasız versiyonu görüntülendi. Sarı T plaka ile yolda seyretmekte olan modelin bir test aracı olması muhtemel.

Sarı geçici plakası ile Bursa yollarında görülen bu beyaz TOGG T10X farklı aksesuarlara sahip. Aracın bir test aracı olduğu tahmin ediliyor. Üzerinde T10X yazıları olmayan bu otomobilin dışarıdan görüldüğü kadarıyla seri üretimdeki T10X modellerine göre büyük bir farkı var. Aracın yan aynaları yok. Onun yerineyse kameralar bulunmakta.

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TOGG ilk tanıtıldığında da hatırlayacağınız üzere gösterilen prototiplerde kameralar yer almaktaydı. Marka üretim gidişatına göre farklı modellerde veya donanım paketlerinde bu kameraların olacağını belirtmişti. İlk çıkan TOGG'ların yan aynalarında kamera yoktu fakat bundan sonraki süreçte satılacak olan TOGG'larda yeni donanım paketleri görebiliriz. Ayrıca edinilen son bilgilere göre 1435 adet TOGG T10X'in teslim edildiği belirtildi.

ÖzelliklerVeriler Motor160 KW/ 320 KWBeygir gücü218 HP/430 HP0-100 hızlanma7.6 sn/ Menzil314 km/ 523 kmOtonom sürüş2. seviyeAks açıklığı2890 mmEuro NCAP5 yıldız hedefleniyorMotor seçenekleriArkadan itişli/ Dört çekerBatarya seçenekleriStandart (52,4 kWh) / Long Range (88,5 kWh)Elektrik tüketimi–WLTP16,7 kWh/100 km – 16,9 kWh/100 kmŞarjRapid şarj teknolojisi 2023'te 28 dakikada yüzde 20'den 80 dolum 2025'te 8 dakikada yüzde 80 dolum

Peki siz Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından üretilen TOGG T10X modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce başarılı bir otomobil mi? Eksikleri varsa neler? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…