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Togg T10X Fiyatları Güncellendi

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Togg (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu), yerli elektrikli otomobil fiyatlandırmasında güncellemeye gittiğini açıkladı. 1 Aralık tarihinden itibaren geçerli olacak fiyatlandırmayla birlikte en ucuz Togg T10X paketi 1 milyon 430 bin TL oldu.

Togg ( Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu), yerli elektrikli otomobil fiyatlandırmasında güncellemeye gittiğini açıkladı. 1 Aralık tarihinden itibaren geçerli olacak fiyatlandırmayla birlikte en ucuz Togg T10X paketi 1 milyon 430 bin TL oldu.

Togg T10X güncel fiyatı ne kadar?

Otomotiv sektöründeki zam akımı tüm hızıyla sürüyor. Tesla başta olmak üzere ülkemizde faaliyet gösteren birçok firma fiyatları birbiri ardına zam yapıyor. Bu kapsamda yeni bir araç satın almak isteyen kullanıcılar özellikle Togg konusunda ciddi bir araştırma içerisinde.

Konuyla ilgili şirketten gelen açıklamada, "Küresel boyutta tedarik zincirinde yaşanmaya devam eden maliyet etkileri ve finansal gelişmelerin ülkemizde yerli üreticileri de etkilemesi nedeniyle biz de fiyatlarımızı düzenlemek durumunda kaldık" ifadeleri kullanıldı.

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Yeni fıyat listesi 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Buna göre teslim tarihi Aralık olan tüm kullanıcılar yeni listeden fiyatlandırılacak.

Togg T10X güncel paket fiyatları şu şekilde oldu:

VersiyonlarEski fiyatYeni fiyatV1 RWD Standart Menzil1.227.500 ?1.430.000 ?V2 RWD Standart Menzil1.329.500 ?1.550.000 ?V2 RWD Uzun Menzil1.563.500 ?1.820.000 ?

T10X için ek paketlerin yeni etiketleri ise şu şekilde:

OpsiyonlarVersiyonOpsiyon FiyatlarıLansman Özel PaketiV1

V225.000 ?

40.000 ?Panoramik Cam TavanV1

V230.000 ?Meridian Premium Ses SistemiV230.000?

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Kaynak: Shiftdelete / Otomobil

Türkiye Aralık TOGG Otomobil Ekonomi Haberler

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