TOGG T10X Aydın'da Mobil Deneyim Merkezi'nde Tanıtılacak

Türkiye'nin yerli otomobili Togg T10X, Aydın'da kurulan 'Mobil Deneyim Merkezi'nde tanıtılacak. TOGG tanıtım çalışmaları çerçevesinde Türkiye'nin 7 bölgesinde kurulan Mobil Deneyim Merkezi ile tanıtımlarına devam ediyor.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'un tanıtım etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan ve vatandaşların yerli aracı deneyimleyebilmelerini sağlayan TOGG Mobil Deneyim Merkezi Aydın'a açılacak. 12 Pazar günü açılacak olan merkez için hazırlıklar tamamlanırken, Aydın'a getirilen Gemlik Mavisi, Kapadokya Beji ve Anadolu Kırmızısı araçların 1 ay boyunca Atatürk Kent Meydanı'nda sergileneceği öğrenildi. Deneyim merkezine gelen vatandaşlar ise sergilenecek olan 2 aracı inceleyebilecek diğer araçla da test sürüşü yapabilecek. Aynı zamanda vatandaşlar görevliler tarafından araç hakkında geniş bilgi alabilecek.

Yarın itibariyle tanıtım çalışması yapacak olan deneyim merkezi hazırlıkları devam ederken, Kent Meydanı'nda araçları gören vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Togg'u yakından görmek isteyen vatandaşlar yerli otomobiller ile hatıra fotoğrafı çekildi. Mobil Deneyim Merkezi yarından itibaren haftanın 7 günü saat 10.00-19.00 arasında ziyaretçi kabul edeceği bilgisine ulaşıldı. - AYDIN