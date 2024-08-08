Togg T10F ne zaman çıkacak? Togg T10F fiyatı ne? Togg T10F ne zaman gelecek, test sürüşleri ne zaman?

Togg T10F ne zaman çıkıyor? Togg T10F test sürüşleri başladı mı? Togg T10F özellikleri neler, fiyatı ne kadar? Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg'un yeni modeli Togg T10F herkes tarafından araştırılıyor. işte Togg T10F ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde…

TOGG T10F NE ZAMAN ÇIKACAK?

Araç ilk olarak Gebze Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte T10X ile birlikte bir konsept olarak tanıtılmıştı. Ocak 2022 tarihinde Las Vegas'ta düzenlenen CES 2022 fuarında dünya çapında tanıtıldı ve T10S (sedan) adını aldı. 9 Ocak 2024 tarihinde düzenlenen CES 2024 fuarında seri üretim versiyonuyla gündeme geldi ve T10F adını aldı. Aracın 2025 yılının Mart veya Nisan ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

TOGG T10F ÖZELLİKLERİ

T10F'nin 0-100 kilometre/saat hızlanması 4,6 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu, 530 kilometreye kadar menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli modelde 52,4 kWh batarya kapasitesi bulunurken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh'ye çıkıyor.

T10F, RWD (standart menzil arkadan itiş), RWD (uzun menzil arkadan itiş) ve çift motorlu AWD olmak üzere üç farklı teknik seçenekle piyasaya sunulacak. 160 kW / 217 beygir güç ve 350 Nm tork üreten RWD (arkadan itiş) versiyonları, iki farklı batarya seçeneği ile 350+ ve 600 kilometreye varan menzil sunabiliyor olacak.

TOGG T10F FİYATI NE KADAR?

Yeni TOGG T10F'nin fiyatı henüz belli değil. Fakat Avrupa basınında yapılan bazı tahminlere göre 45 bin euro civarında olması bekleniyor.