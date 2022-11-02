TOGG siparişi veren ilk devlet başkanı kim? Aliyev TOGG siparişi mi verdi?

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle banttan inen yerli otomobil TOGG'a bir devlet başkanının talip olduğu söylentileri sosyal medyada gündem olmuştu. Peki, TOGG siparişi veren devlet başkanı kim? İlham Aliyev TOGG siparişi mi verdi?

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Togg siparişi veren ilk devlet başkanı kim? Geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle banttan inen yerli otomobil Togg'a bir devlet başkanının talip olduğu söylentileri sosyal medyada gündem olmuştu. Peki, TOGG siparişi veren devlet başkanı kim? Aliyev TOGG siparişi mi verdi? İşte detaylar...

ALİYEV TOGG SİPARİŞİ Mİ VERDİ?

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle banttan inen yerli otomobil Togg'a Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev de hayran kaldı. Aliyev'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebriklerini ilettiği ve bu araçtan kendisine de sipariş ettiği öğrenildi.

TOGG SİPARİŞİ VEREN İLK DEVLET BAŞKANI KİM?

Toplantıda, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in de Togg'u çok beğendiği ve satın almak için sipariş verdiği konuşuldu. Aliyev'in bu talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bizzat ilettiği öğrenildi.

"TOGG'UN SATIŞINDA ÖNCELİK MİLLETİN"



Togg'un satışında önceliğin millet olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bürokrasiye ve siyaset dünyasına öncelik tanınmaması gerektiğini de belirtti. Öte yandan Erdoğan'ın çocuklara hediye olarak dağıttığı oyuncak arabalar da bundan sonra Togg biçiminde olacak.

VEKİLLER SORUNLARINI BİZZAT ERDOĞAN'A İLETTİ

Toplantıda ayrıca milletvekilleri illerindeki sorunları, hükümetten beklentilerini doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti. Erdoğan, enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadeleden taviz verilmemesi talimatını verirken, çiftçilerin mazot gibi gider kalemlerine ilişkin desteklere dair ek düzenlemeler yapılmasını istedi. Gündeme, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 10 buçuk oranında tutmasına rağmen, özel bakanların daha yüksek faizlerle kredi vermesinin özellikle esnaf üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler vekillerce dile getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve cari fazla yolu ile büyüme stratejisinin önemine vurgu yaptığı ve yatırımcının esnafın önünün açılmasına dikkat çektiği öğrenildi. Erdoğan bakanlardan krediler konusunda çalışma yapılmasını istedi.