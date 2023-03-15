Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X'in fiyatı belli olurken, TOGG siparişi nasıl verilir? merak edildi. Peki, TOGG siparişi nasıl verilir? TOGG sipariş ekranı ve satın alma işlemi nasıl yapılır? TOGG nereden, nasıl satın alınır?

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Togg'da sipariş ve satış süreci nasıl olacak? İşte tüm detaylar

Togg siparişi nasıl verilir? 60 bin lira ön ödeme yapan kullanıcılar çekilişe hak kazanacak. Noter huzurunda yapılacak dijital çekilişte ön sipariş sahipleri belirlenecek. Sipariş hakkı kazananlar, teslimat önceliğine göre Togg'a sahip olabilecek. İşte sürece dair tüm merak edilenler. Peki, TOGG siparişi nasıl verilir? TOGG sipariş ekranı ve satın alma işlemi nasıl yapılır? TOGG nereden, nasıl satın alınır?

TOGG SİPARİŞİ NASIL VERİLİR?

Yerli otomobilin standart menzilli modeli 953 bin lira olacak açıklandı. Uzun menzilli modelin fiyatı ise 1 milyon 215 bin lira olarak belirlendi. Fiyatların belirlenmesinin ardından vatandaşların aklına Togg'un sipariş ve satış sürecinin nasıl olacağı sorusu geldi. 16-27 Mart tarihleri arasında T10X için togg.com.tr ve Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş süreci yapılacak.

Trumore uygulaması App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden indirilebilecek. Togg web sitesi veya Trumore uygulamasında Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, çekilişe katılan kullanıcılar, ön ödeme öncesi akıllı cihazlarını modelinden rengine konfigüre edebilecek.

Kullanıcılar, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına ön ödeme bedeli olan 60 bin lirayı aktarıp çekilişe katılmaya hak kazanacak. Dijital çekiliş 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak.

Dijital çekilişle ön sipariş sahipleri belirlenecek. Sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte tespit edilecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.