TOGG sipariş verme ekranı! TOGG ön sipariş nasıl verilir? TOGG nereden alınır, sipariş formu!

Türkiye'nin yerli otomobil Togg'un merakla beklenen fiyatı açıklandı. "T10X" adının verildiği model 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak. Peki, TOGG sipariş verme! TOGG ön sipariş nasıl verilir? TOGG nereden alınır, sipariş formu var mı?

Togg sipariş verme! Türkiye'nin yerli otomobil Togg'un merakla beklenen fiyatı açıklandı. "T10X" adının verildiği model 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak. Peki, TOGG sipariş verme! TOGG ön sipariş nasıl verilir? TOGG nereden alınır, sipariş formu var mı? Detaylar...

TOGG ÖN SİPARİŞ

Togg T10X, çekiliş yöntemiyle belirlenecek kullanıcılarıyla 2023 yılı boyunca buluşacak. 16-27 Mart tarihleri arasında T10X için togg.com.tr ve Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş süreci gerçekleşecek.

TOGG FİYATI

Uzun süredir heyecanla beklenen Togg'un satış fiyatı belli oldu. Yerli otomobilin standart menzilli modeli 953 bin, uzun menzilli modelin fiyatı ise 1 milyon 215 bin lira olarak belirlendi. Bu gelişmenin ardından sosyal medya ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar fiyatın oldukça uygun olduğunu belirtirken bazıları da belirlenen ücreti pahalı buldu.

T10X'in fiyatları şöyle:

V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL

V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL

PAHALI DİYEN DE OLDU UCUZ BULAN DA

Bu duyurunun ardından Togg kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu. Twitter'da binlerce kullanıcı konuyla ilgili paylaşım yaptı. Kullanıcıların bir kısmı belirlenen fiyatı uygun bulurken bir kısmı ise pahalı olduğunu söyledi.