TOGG Sipariş Formu: TOGG sipariş vermek istiyorum diyenler için TOGG ne zaman sipariş alacak?

TOGG yeni renk ve modelleri ile büyük beğeni toplamaya devam ediyor. TOGG'un seri üretime geçmesini büyük heyecanla bekleyen vatandaşlar TOGG ön sipariş başvurusu için TOGG sipariş formu araştırıyor. Peki, "TOGG sipariş vermek istiyorum" diyenler için TOGG ne zaman sipariş alacak? İşte, TOGG ön satış ne zaman ve TOGG sipariş formu hakkında bilgiler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın Togg'u ne zaman ve nasıl satın alacağını açıkladı

Togg sipariş vermek istiyorum! TOGG yeni renk ve modelleri ile büyük beğeni toplamaya devam ediyor. TOGG'un seri üretime geçmesini büyük heyecanla bekleyen vatandaşlar TOGG ön sipariş başvurusu için TOGG sipariş formu araştırıyor. Peki, "TOGG sipariş vermek istiyorum" diyenler için TOGG ne zaman sipariş alacak? İşte, TOGG ön satış ne zaman ve TOGG sipariş formu hakkında bilgiler haberimizde...

"TOGG SİPARİŞ VERMEK İSTİYORUM" DİYENLER İÇİN

TOGG fabrikasının açılış töreninde ön satış ve sipariş konusu hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlar Şubat'ta başlayacak ön satışla birlikte siparişlerini verebilecekler. Ön satış ve sipariş şartları vakti geldiğinde şirket tarafından açıklanacaktır." dedi.

TOGG ön sipariş için açıldığında TOGG resmi internet sitesinde detaylar yer alacaktır.

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TOGG FİYATI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

CNN Türk'e konuşan Bakan Nebati, TOGG'un fiyatını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını söyledi:

"Vergi düzenlemelerinde adımları atmıştık, bu aracın herkesin binebileceği bir seviyeye gelmesi konusunda görüşmelerimiz oldu. Fiyatı da Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak."

YERLİ OTOMOBİL TOGG NE KADAR OLACAK?

Bölgede heyecan sürerken CNN muhabiri Fulya Öztürk, TOGG fabrikasında Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kaçır'a canlı yayında sorular yöneltti. Kaçır, araçların fiyatına ilişkin ise şunları söyledi: "Fiyatı çok soruluyor. Elektrikli araçların dünyada daha pahalı olduğu fikrinden hareketle TOGG'un erişilebilir bir fiyatta olup olmayacağı çok merak ediliyor. Her zaman şunu söylüyoruz, satışa sunulduğunda göreceğiz ki kendi sınıfındaki araçlarla aynı fiyat segmentinde olacak. Dolayısıyla erişilebilir bir fiyatı taşıyor olacak."

TOGG CEO'SU KARAKAŞ: HİÇBİR ŞİRKET 5-6 AY SONRASI İÇİN FİYAT AÇIKLAMAZ

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aracın renklerini ülkemizin renklerinden seçtik. 15 yıllık bir projeden bahsediyoruz. Şu an 100 bin adetlik kapasite planlıyoruz. " dedi. TOGG'un fiyatına ilişkin gelen soruyu yanıtlayan Karakaş, "Fiyatlar belli değil, günümüz dünyasında hiçbir profesyonel şirket 5-6 ay sonrası için fiyat açıklamaz. 1. çeyreğin sonunda trafiğe çıkacağımız için ona göre planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN ÖTV DÜZENLEMESİ

TOGG fiyatına ilişkin bir başka ipucu ise Temmuz ayında alınan karar sonrası ortaya çıkmıştı. Togg'un yapacağı elektrikli araç üretimini desteklemeye yönelik ÖTV düzenlemesine gidildi. 160 kW geçmeyen özel tüketim vergisi matrahı 700 bin TL'nin altındaki araçlarda ÖTV yüzde 10 olarak uygulanacak ve böylece Togg tarafından yapılan üretim destelenecek. Bu gelişme yerli otomobil Togg'un fiyatının belirlenmesinde de etkili olacak.



