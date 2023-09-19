Togg, Sındırgı'da sünnet arabası oldu

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Sındırgı Belediyesi tarafından sünnet arabası olarak kullanılmaya başlandı. 9 yaşındaki Ömer Faruk Yaşar'ın sünnet arabası olarak süslenen Togg, büyük ilgi gördü.