Türkiye'nin yerli otomobilinin ne zaman seri üretime gireceği merakla bekleniyordu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bartın Valiliği'nin toplantı salonunda iş insanlarıyla bir araya gelerek, değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda TOGG ile ilgili bilgiler de verdi. Peki, TOGG seri üretim ne zaman? TOGG seri üretime ne zaman geçecek?

Togg seri üretim ne zaman? Türkiye'nin yerli otomobilinin ne zaman seri üretime gireceği merakla bekleniyordu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bartın Valiliği'nin toplantı salonunda iş insanlarıyla bir araya gelerek, değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda TOGG ile ilgili bilgiler de verdi. Peki, TOGG seri üretim ne zaman? TOGG seri üretime ne zaman geçecek? İşte yanıtı...

TOGG SERİ ÜRETİM NE ZAMAN?

Türkiye'nin yerli otomobilinin ne zaman seri üretime gireceği merakla bekleniyordu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fabrikanın 29 Ekim'de açılacağını ve arabaların üretilmeye başlanacağını ifade etti. Varank, "Biz bugün Türkiye'nin arabasını konuştuğumuzda muhalefet ne diyor, bu arabayı yapamazsınız, yapsanız bile satamazsınız, işte 29 Ekim geliyor. Allah'ın izniyle Türkiye'nin otomobilinin fabrikasını 29 Ekim'de açacağız. Araçlarımız seri üretim bantlarından inmeye başlayacak" dedi.

"FABRİKAYI 29 EKİM'DE AÇACAĞIZ"

Bakan Varank burada yaptığı konuşmada, 'Biz bu ülkede cumhuriyet tarihi boyunca yapılmamışları yaptık. Bizim planlarımız projelerimiz ve ufkumuz, emin olan muhalefetin yanına yanaşamayacağı bir ufuktur. Biz bugün Türkiye'nin arabasını konuştuğumuzda muhalefet ne diyor, bu arabayı yapamazsınız, yapsanız bile satamazsınız, işte 29 Ekim geliyor. Allah'ın izniyle Türkiye'nin otomobilinin fabrikasını 29 Ekim'de açacağız. Araçlarımız seri üretim bantlarından inmeye başlayacaklar" ifadelerini kullandı.