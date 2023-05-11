TOGG Selimiye Camisi Meydanı'nda Tanıtıldı

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, Edirne Selimiye Camisi meydanında sergilenerek tanıtıldı. Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık, şehir turu atarak vatandaşlarla birlikte TOGG'un özelliklerini inceledi. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti İl Başkanı Belgin İba da tanıtıma katıldı.

Togg SELİMİYE CAMİSİ MEYDANI'NDA TANITILDI

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un Keşan'dan sonraki durağı Edirne kent merkezi oldu. Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Selimiye Camisi'nin meydanındaki sergileme alanına Togg ile geldi. Alandaki vatandaşlar, cep telefonlarıyla Togg ile hatıra fotoğrafı çektirmek için birbiriyle yarıştı.

AK Parti İl Başkanı Belgin İba ise "Edirne'de Selimiye Camisi meydanında Türkiye'nin ilk ve tek yerli aracını ağırlamanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Bugün vatandaşlarımızın seyrine sunduk, Togg aracımızı" ifadelerini kullandı.