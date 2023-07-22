Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CNN TÜRK canlı yayınında gündeme dair soruları yanıtlıyor. Bakan Kacır, "Bugün Türkiye'nin yollarında binden fazla Togg seyahat ediyor. Bu sayı artacak" diye konuştu. Peki, TOGG Sedan ne zaman çıkacak? TOGG Sedan modeli ne zaman satışa sunulacak?

Togg Sedan ne zaman çıkacak? Merak ediliyor ve araştırılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CNN TÜRK ekranlarında 'Hafta Sonu' programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Bugün trafikte binden fazla Togg'un olduğunu ifade eden Bakan Kacır, sedan modeli için de tarih verdi. Peki, TOGG Sedan ne zaman çıkacak? TOGG Sedan modeli ne zaman satışa sunulacak?

TOGG SEDAN NE ZAMAN ÇIKACAK?

Açıklamasının devamında TOGG'un sedan modelinin 2024 yılında çıkmış olacağını ifade eden Bakan Kacır, "C sınıfında bir sedan araç 2024 yılının sonunda çıkmış olacak. Bunun peşinden B sınıfı aracı gelecek. 1 buçuk 2 senede bir yeni modeller piyasaya sürülecek. İhracat çok önemli. Bir fabrikadan bahsediyoruz ama o fabrikanın arkasında 100 fabrika var. TOGG'a parça üreten... Otomobil fabrikasının yanında batarya fabrikası kuracağız. Şarj istasyonlarıyla ilgili 2030 hedefimiz var, 250 binlere gelmesi lazım. Çok dikkatli bir şekilde bu süreci yönetiyoruz" şeklinde konuştu.