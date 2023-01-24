Türkiye'nin ilk elektrikli ve yerli otomobili olan Togg, geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023 'e katıldı. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, konuşmasında, yerli otomobil hakkında detaylı açıklamalarda bulundu. Peki, TOGG satışları başladı mı? TOGG satışları ne zaman başlayacak? TOGG özelikleri neler? TOGG seri üretime geçti mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Türkiye'nin yerli otomobil heyecanı gün geçtikçe artıyor. 29 Ekim'de Togg'un ilk aracı banttan inerken. Gözler seri üretime çevrilirken birçok vatandaş TOGG Un seri üretime geçeceği tarihi araştırlıyor.Peki, TOGGseri üretime geçti mi? TOGG satışları başladı mı? TOGG satışları ne zaman başlayacak? TOGG özelikleri neler? Detaylar haberimizde..

TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Togg'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yer alan bilgiler şu şekilde; "Mart 2023 tarihinde yollara çıkacak akıllı cihazımıza olan ilgiyi gururla takip ediyoruz. Daha önce de açıkladığımız gibi ön sipariş sürecini Şubat 2023 itibarıyla başlatacağız ifadelerine yer verildi. Buna göre TOGG seri üretim satışları Şubat ayı içerisinde başlaması bekleniyor.

TOGG SERİ ÜRETİME BAŞLADI MI?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), ilk banttan inme töreni geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı tarihi törende Togg'un tanıtımı yapıldı. Bursa Gemlik'teki fabrikada resmi açılış töreni gerçekleşen Togg, seri üretime başlamış oldu.

TOGGUN ÖZELLERİ NELERDİR?

Aracın arkadan itişli 200 HP ve dört tekerden çekişli 400 HP olmak üzere iki farklı motor gücünde üretilmesi planlanmaktadır. Son hızı 180 km/sa olacak aracın 400 HP versiyonunda 0-100 km/sa hızlanması 4,8 saniye, 200 HP versiyonunda ise 7,6 saniyedir.

İlk etapta SUV ve sedan olarak, 200 ve 400 beygir gücünde üretilecek olan otomobil, diğer elektrikli araçlara göre çok daha hızlı şarj edilecek. 30 dakikanın altında bir sürede, yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Akıllı teknolojisiyle de kullanıcıların hayatına birebir dokunacak.500 kilometre menzili olacak, 30 dakikada şarj edilebilecek, 15 yılda 5 model üretilecek.