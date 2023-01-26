Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG Satışa sunuldu mu sorusu, sosyal medya üzerinde görüntülenmekte olan videoların ardından birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, TOGG Satışa sunuldu mu? TOGG ne zaman satışa sunulacak? İşte detaylar..

Togg Satışa sunuldu mu? Sorusu, özellikle dönem dönem sosyal medya üzerinde viral olan videoların ardından birçok kullanıcı tarafından merak ediliyor ve bu nedenle arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Peki, TOGG Satışa sunuldu mu? TOGG ne zaman satışa sunulacak?

TOGG SATIŞA SUNULDU MU?

Mart ayında seri üretime geçecek Togg'un sosyal medyada yayılan bir videosu oldukça heyecan yarattı. Togg, Almanya'nın Frankfurt şehrinde seyir halindeyken bir başka aracın içerisinden görüntülendi. Togg'un bazı testler için Almanya'da olduğu değerlendiriliyor.

ŞUBATTA ÖN SATIŞA ÇIKACAK

Öte yandan Togg'un ön satışa çıkacağı tarihte belli olmuştu. Togg, Şubat ayında ön satışa çıkacak. Şirkette yaptığı açıklamada, "Daha önce de açıkladığımız gibi ön sipariş sürecini Şubat 2023 itibarıyla başlatacağız." ifadeleri kullanmıştı.

"2023'TE 17-18 BİN ARAÇ ÜRETİLECEK"

Ayrıca şirketin 2023 yılında kaç araç üreteceği de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklanmıştı. Bakan Varank, "Şirketin 2023 yılı hedefi 17-18 bin araç üreterek piyasaya sürmek" diye konuşmuştu.