TOGG satışa çıktı mı, ön sipariş başladı mı? TOGG ne zaman satışa çıkacak?

Türkiye'nin yerli otomobil Togg'un satış fiyatı belli oldu. Açıklanan rakamlar sonrasında Togg'un ne zaman satışa çıkacağı merak konusu oldu. Peki, TOGG satışa çıktı mı, ön sipariş nasıl verilir? TOGG ne zaman satışa çıkacak? İşte detaylar...

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazının satış fiyatını, model ismini ve teknik özelliklerini açıkladı. Yerli otomobil Togg'un satış fiyatının açıklanmasının ardından Togg satışa çıktı mı? sorusu merak konusu oldu. Peki, TOGG satışa çıktı mı, ön sipariş nasıl verilir? TOGG ne zaman satışa çıkacak?Detaylar haberimizde...

TOGG SATIŞA ÇIKTI MI?

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazının satış fiyatını, model ismini ve teknik özelliklerini açıkladı. Ön siparişler 16-27 Mart tarih aralığında alınacak. Yapılan açıklamaya göre, otomobil için ön siparişler 16-27 Mart tarihleri arasında Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden alınacak.

TOGG FİYATI NE KADAR?

Türkiye'nin yerli otomobil Togg'un satış fiyatı belli oldu. Buna göre standart menzilli modeli 953 bin, uzun menzilli modelin fiyatı ise 1 milyon 215 bin lira olacak.

T10X'in fiyatları şöyle:

V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL

V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL