TOGG satış fiyatı ne kadar, açıklandı mı? TOGG ne zaman satışa çıkacak?

Yerli otomobil için geri sayım sürerken seri üretime ve fiyata ilişkin ilk bilgiler gelmeye başladı. İşte Togg'la ilgilitüm merak edilenler…

TOGG FİYATI NE KADAR OLACAK?

Edindiğimiz bilgiye göre; daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Togg'un fiyatının C Segment SUV bir araçla sınıfında rekabet edecek bir fiyattan satışa çıkacağını belirtmişti. C Segment İçten yanmalı ve daha düşük teknolojiye sahip araçlar şu an 800 bin TL ila 1 milyon lira civarı iken bu rakam elektrikli otomobillerde 1.5 milyon TL'den 3 milyon TL'ye kadar çıkıyor . TOGG için tahmin edilen 800 bin TL ila 1 milyon TL arası rakam satışa kısa bir süre kala resmi olarak ilan edilecek.

TOGGUN ORTAKLARI KİMLER?

Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu Holding ve TOBB tarafından 25 Haziran 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. kuruldu

2023'TE KAÇ ADET ÜRETİLECEK?

Togg'un üretimi kademeli olarak artacak. Bu kapsamda, satışa sunulacağı 2023 yılında 17 ila 18 bin adet C-SUV'un üretilip satışa çıkarılması planlanıyor. Togg'un deneme üretimlerinin sürdüğüne işaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuyla ilgili olarak "Şirketin 2023 yılı hedefi 17-18 bin araç üreterek piyasaya sürmek" açıklamasında bulunmuştu.

KAÇ ŞARJ İSTASYONU OLACAK?

Togg şarj istasyonları için Trugo markasıyla Türkiye'nin 81 iline 1.000 adet şarj istasyonu kuracak. Bu kapsamda, Shell ile bir işbirliğine de giden Togg, 400 Shell istasyonunda 600'den fazla şarj cihazının kurulumunu yapacak. Yüksek hızlı şarj cihazlarıyla bir bataryanın doluluk oranı ortalama 25 dakika içinde yüzde 20'den yüzde 80'e ulaşabilecek.

TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Togg'un fiyatlarının piyasa şartlarında rekabetin de sağlanacağı şekilde tespit edileceğine babayiğitlerle karar vereceğiz. Önümüzdeki senenin Mart ayında pazara çıkacak ürünün bugünden fiyatının ilanı mümkün değildir. Sanıyorum Şubat ayında Togg'un fiyatı açıklanacaktır. Hiç telaşa gerek yok

TOGG NASIL SATILACAK?

Togg'un satış stratejisini ve kullanıcıyla temas yöntemini ilk kez açıklayan Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, "Küresel rekabette kullanıcıya daha yakın olanlar daha başarılı oluyor. Akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla doğrudan buluşturacak, satışları doğrudan kendimiz organize edeceğiz. Kullanıcıyı merkeze alan, dijital ve fiziksel deneyimi harmanlayan hibrit bir yapıda hizmet vereceğiz. Amacımız kullanıcılara daha hızlı, daha etkin, daha verimli bir deneyim yaşatmak ve uçtan uca çevrimiçi bir deneyim ile Togg kullanıcısı olmalarına da imkan vermek. Bugün klasik üreticiler dahi yeni nesil elektrikli araçlarını bayi ağı üzerinden satmıyor. Kasım ayında İstanbul'da Zorlu Center'da ilk temas noktamızı açıyoruz. 2023 yılında bu sayı 19'a ulaşacak. Satış sonrası temas noktalarımız ise sabit ve mobil servis noktaları dahil olmak üzere ön sipariş başlayana kadar 7 bölgede 20 noktada hazır olacak." dedi.