TOGG satış fiyatı belli oldu mu? TOGG satış fiyatı ne kadar olacak?

Türkiye'nin 60 yıllık otomobil hayali gerçek oluyor. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kaçır, Togg'un bu hafta içerisinde satışa sunulacağını açıkladı. Yaşanan bu gelişmenin ardından vatandaşlar TOGG'un satış fiyatını araştırmaya başladılar. Peki, TOGG'un satış fiyatı belli oldu mu? TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? TOGG' un ön siparişleri ne zaman teslim edilecek? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Togg fiyatı belli mi? Togg fiyatı ne kadar, kaç TL? Togg ne zaman satışa sunulacak?

Togg'un fiyatı ne kadar olacak? Sosyal medyaya düşen fiyat listesi elden ele dolaşıyor

Türkiye'nin otomobili TOGG için nefesler tutuldu, geri sayım başladı. Türkiye'nin yerli yapım akıllı cihazı yollara çıkmak için gün sayarken, bugün açıklanacak fiyat listesi Ankara kulislerine sızdı. Peki, TOGG'un satış fiyatı belli oldu mu? TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? TOGG' un ön siparişleri ne zaman teslim edilecek? Detaylar haberimizde...

TOGG SATIŞ FİYATI BELLİ OLDU MU?

TOGG'un fiyatı bugün saat 14.00 da yapılacak tören ile açıklanacak. TOGG'un bugün fiyatının açıklanıp, ön sipariş sürecinin başlaması bekleniliyor. Konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama gelir gelmez haberimizde yer vereceğiz.

TOGG'UN SATIŞ FİYATI DÜŞTÜ MÜ?

3 Mart'ta elektrikli otomobillerde gerçekleşen ÖTV matrahı güncellemesiyle TOGG modellerinin 160 kilowatt gücündeki versiyonlarında fiyatlar yaklaşık yüzde 21 oranında düştü.

TOGUN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Togg'da fiyat politikasının parolası 'ulaşılabilirlik' olacak. Kısa süre önce ÖTV matrah düzenlemesi geldi. Motor gücü 160 kilovattı aşan elektrikli araçların ÖTV matrahı yüzde 40'a çıkarıldı. Togg'un yer aldığı ÖTV matrahı ise yüzde 10'da kaldı. Bu düzenlemeden sonra Togg'un başlangıç paketlerinin 1 Milyon lira civarında satışa çıkması bekleniliyor.

TOGG'UN ÖN SİPAİŞLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Şubat ayında ön siparişleri alınan TOGG'unön siparişi alınan ve sıra numarasına göre hak kazanacak olan Togg C-SUV sahiplerine 2023 yılının sonuna kadar 20 bin araç teslim edilecek. İlk teslimatların Mart ayı sonu itibariyle başlaması bekleniliyor.