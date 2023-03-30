TOGG çekilişlerinin ardından diğer detaylar da belli olmaya başladı. TOGG için şarj ücretleri de açıklandı. Peki, TOGG şarj ücreti ne kadar, kaç TL olacak? TOGG 1 şarj birim süresi ne kadar sürer, kaç TL'ye dolacak? TOGG 1 saat şarj kaç TL? 10 saat şarj için kaç TL gerekiyor? TOGG şarj süreleri ne kadar, hangi süreye kaç TL şarj doldurulur? İşte tüm detaylar...

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili olan Togg'un ilk sahipleri gerçekleştirilen çekilişle birlikte belli oldu. Araç sahiplerinin merakla beklediği Togg'un şarj istasyonu olan Trugo'da da fiyatlar belirlendi. Peki, TOGG şarj ücreti ne kadar, kaç TL olacak? TOGG 1 şarj birim süresi ne kadar sürer, kaç TL'ye dolacak? TOGG 1 saat şarj kaç TL? İşte ayrıntılar...

TOGG ŞARJ ÜCRETLERİ NE KADAR 2023?

Türkiye'nin ilk yerli ve akıllı otomobili Togg'un şarj istasyonu ağı olan Trugo'da fiyat listesi belli oldu. Buna göre, Togg aracını şarj etmek isteyenler, kWs başına 180 kW'lık ve 300 kW'lık istasyonlarda birim başına ücret 7,99 lira ücret ödeyecek.

Trugo'da Togg aracını şarj etmek isteyenler, kWs başına 180 kW'lık ve 300 kW'lık istasyonlarda birim başına ücret 7,99 lira ücret ödeyecek. Batarya kapasitesi 52,4 kWh olan kısa menzilli 314 kilometre menzile sahip Togg'un Şarj maliyeti Trugo istasyonlarında 418.6 lira olurken kilometre başına harcadığı enerji de 1,33 lira olacak.

UZUN MENZİL TOGG KAÇ TL'YE ŞARJ OLACAK?

88,5 kWs batarya kapasitesi bulunan 523 kilometre uzun menzilli Togg'un da şarj maliyeti 707.1 lira olacak. Kilometre başına harcadığı enerji de 1,35 lira olarak gerçekleşecek.

TOGG KAÇ DAKİKADA ŞARJ OLUR?

Açıklamaya göre, 180 kW ve üzeri cihazlarla tüm elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz bir deneyim sunmayı hedefleyen Trugo, yüksek performanslı şarj cihazlarıyla bir bataryanın doluluk oranının 30 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20'den yüzde 80'e ulaşmasını sağlıyor.

DİĞER DETAYLAR

Kısa ve uzun menzilli Togg araçlarında kapasiteler menzile oranla değişebiliyor. Kısa menzilli Togg, 52,4 kWh bataryasıyla 314 kilometre yol gidebiliyor. Uzun menzilli Togg ise 88,5 kWh bataryasıyla 523 kilometre yol yapabiliyor.

Togg'dan yapılan açıklamaya göre,şarj cihazı kurulumları ülkenin dört bir yanında aralıksız devam ediyor. İlk cihazlarını İstanbul ve Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası olan Bolu'da kuran Trugo, Bursa, İstanbul, Samsun, Sakarya, Düzce, Ankara, Kocaeli, Van ve Denizli'de de kurulumlarını tamamladı.

Cihazlarda yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynakları kullanılıyor. Türkiye'deki tüm elektrikli araç sahiplerinin erişimine açık olan yüksek performanslı şarj ağı sayesinde kullanıcıların menzil endişesi de ortadan kalkıyor.