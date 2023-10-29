TOGG Sahipleri Cumhuriyetin 100. Yılı Kutlamalarında Konvoy Yaptı
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Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, Cumhuriyet'in 100. Yılı kutlamalarında konvoy yaparak Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçti.
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, Cumhuriyet'in 100. Yılı kutlamalarındaki yerini aldı. 29 Ekim 2022'de banttan inen ve çekilişle sahiplerine teslim edilen TOOG'lar Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden konvoy halinde geçti. Saat 13.45'te Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Avrupa yakasında buluşan yüzlerce TOGG kullanıcısı konvoy halinde Anadolu Yakası'na geçti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil