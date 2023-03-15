TOGG renkleri ve modelleri neler? TOGG satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

TOGG Satış fiyatlarını açıklamasıyla Türkiye'nin yerli otomobili TOGG fiyat listesi ile öne çıkarken, isim ve renkleri de merak konusu oldu. Türkiye'nin yeril ve Milli otomobili TOGG Nisan ayında yollarda olacak. Peki, TOGG renkleri ve modelleri nelerdir? TOGG satışa çıktı mı? TOGG satış fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Togg'da sipariş ve satış süreci nasıl olacak? İşte tüm detaylar

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un satış fiyatı açıklandı. Togg'un ilk akıllı cihazı C-SUV'u, 'T10X' adıyla kullanıcılarla buluşacak. Vatandaşlar TOGG modellerini ve renklerini araştırmaya koyuldular. Peki, TOGG renkleri ve modelleri nelerdir? TOGG satışa çıktı mı? TOGG satış fiyatı ne kadar, kaç TL? Detaylar haberimizde...

TOGG RENKLERİ NELER?

Türkiye'nin Renkleri" arasından seçim Togg T10X'in dış renkleri, Türkiye'nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alıyor. Kullanıcılar, "Gemlik", "Anadolu", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" arasından bir seçim yapabilecek.

TOGG MODELERİ NELERDİR?

C-SUV olarak üretilmesi beklenen Togg daha sonra sırasıyla C-Sedan, C-X Coupe ve sonra açıklanacak 2 model olmak üzere toplam 5 modelle piyasaya çıkacak. 2 farklı güç seçeneğine sahip Togg, arkadan itişli versiyonunda 200 beygir, 4 tekerlekten çekişe sahip versiyonunda 400 beygir güç üretece

TOGG SATIŞ FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Türkiye'nin yerli otomobil Togg'un satış fiyatı belli oldu. Buna göre standart menzilli modeli 953 bin, uzun menzilli modelin fiyatı ise 1 milyon 215 bin lira olacak.

TOGG T10X'in fiyatları şöyle:

V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL

V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL

TOGG SATIŞA ÇIKTI MI?

Türkiye'nin mobilete alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazının satış fiyatını, model ismini ve teknik özelliklerini açıkladı. Ön siparişler 16-27 Mart tarih aralığında alınacak. Yapılan açıklamaya göre, otomobil için ön siparişler 16-27 Mart tarihleri arasında Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden alınacak.