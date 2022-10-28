TOGG renkleri neler? TOGG hangi renklerde araba üretecek? TOGG araba tüm renkleri ve isimleri! TOGG 6 renk hangisi?

6 renkle piyasaya sürülecek olan Türkiye'nin akıllı otomobili Togg, "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan ve Türkiye'yi simgeleyen renklerle yollarda olacak. TOGG'un tüm renklerini merak eden vatandaşlar, TOGG renkleri neler? TOGG hangi renklerde araba üretecek? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Yerli otomobil fabrikasının açılışına saatler kala Togg'un renkleri belli oldu! 6'sı da birbirinden güzel

Yerli otomobil fabrikasının açılışına saatler kala Togg'un renkleri belli oldu! 6'sı da birbirinden güzel! Peki, TOGG arabanın tüm renkleri nelerdir? TOGG 6 farklı renkteki resimleri haberimizde...

TOGG RENKLERİ NELERDİR?

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, "Bir otomobilden fazlası" için yola çıkan Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV'da " Türkiye'nin Renkleri"ni kullanıcılarıyla buluşturacak. Togg, Türkiye'nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini verdi.

Togg'un tüm 6 rengi:

- Anadolu (Kırmızı renk)

- Gemlik (Koyu mavi)

- Oltu (Siyah renk)

- Kula (Gri renk)

- Kapadokya (Kum beji)

- Pamukkale (Beyaz renk)

TOGG HANGİ RENKLERDE ÜRETİLECEK?

Togg, kampüsünün de yer aldığı Gemlik'in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sularını, Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı, Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını, Kula'nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamını, Kapadokya'nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini, Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını, C-SUV'un dış renklerinde buluşturdu.

İşte Togg'un renkleri ve görselleri:

Kapadokya (Toprak ve kum beji rengi)

Pamukkale (Beyaz renk)

Anadolu (Kırmızı renk)

Gemlik (Koyu mavi renk)

Oltu (Siyah renk)

Kula (Gri renk)