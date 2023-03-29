Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X'te çekiliş heyecanı yaşandı. Ön sipariş sahiplerini belirlemek için bugün saat 19.00'da canlı yayında noter eşliğinde çekiliş yapıldı. Çekiliş çıkmayanlar ise para iadesinin yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, TOGG para iadesi ne zaman 2023? TOGG ön başvuru ücretleri geri iade edilecek mi, ne zaman geri iade edilir? Para iadesi kaç TL yapılacak? İşte detaylar...

Togg çıkmayanlara para iadesi olacak mı? TOGG kazanamayanlara para iadesi var mı? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Dijital çekiliş, Togg'un Youtube kanalından ve TRT Haber'den canlı yayınlandı. Peki, TOGG para iadesi ne zaman 2023? TOGG ön başvuru ücretleri geri iade edilecek mi, ne zaman geri iade edilir? Para iadesi kaç TL yapılacak? TOGG iade hangi ayda yapılacak? İşte bilgiler...

TOGG ÇEKİLİŞİ YAPILDI MI 2023?

Togg T10X'te sipariş hakkı kazanan asıl ve yedek talihliler için çekiliş gerçekleştirildi. Ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi arasından talihliler belli oldu. Çekilişin sonuçları Togg'un resmi web sitesinden duyuruldu. Togg almaya hak kazanan 20 bin talihliye 2023 yılında teslimat yapılacak.

Dijital çekiliş, Togg'un Youtube kanalından ve TRT Haber'den canlı yayınlandı. Ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi arasından T10X almaya hak kazanan kişilerin listesi Togg'un resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu.

TOGG KAÇ BİN KİŞİYE ÇIKTI?

Togg'un, internet sitesi ile Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı listeyi açıkladığı kullanıcılar arasından şanslı 20 bin kişi, 2023 yılında teslim edilecek T10X için ön sipariş hakkı kazanacak. Çekilişte ayrıca, şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişilik yedek liste de belirlenecek.

TOGG PARA İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek. Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek.