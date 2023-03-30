Başvuruda bulunanlar tarafından TOGG para iadesi nasıl alınır? Sorusu gündeme geldi. Togg T10X'te sipariş hakkı kazanan asıl ve yedek talihliler için çekiliş gerçekleştirildi. Çekilişin sonuçları Togg'un resmi web sitesinden duyuruldu. Peki, TOGG para iadesi nasıl alınır? TOGG para iadesi işlemi nasıl, nereden yapılıyor? TOGG para iadesi ne zaman yapılacak?

Yerli ve milli elektrikli otomobil Togg'un 'T10X' modelinin ilk sahipleri yapılan çekilişle belli oldu. Ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi arasından talihliler belli oldu. T10X almaya hak kazanan kişilerin listesi Togg'un resmi internet sitesi ile Trumore uygulaması üzerinden duyuruldu. Peki, TOGG para iadesi nasıl alınır? TOGG para iadesi işlemi nasıl, nereden yapılıyor? TOGG para iadesi ne zaman yapılacak?

TOGG PARA İADESİ NASIL ALINIR?

2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek. Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek. Öte yandan asıl ve yedek liste dışında kalan kullanıcıların yaptıkları 60 bin TL'lik ödemeler Trumore cüzdanları üzerinden iade edilecek.

T10X STANDART MENZİL KAÇ PARA?

314 kilometre menzilli T10X'de, 160 kW/ 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş) motor bulunuyor. Aynı araçta, 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km enerji tüketimi değeri sunuyor. Standart menzilli T10X'in iki donanım seviyesi bulunuyor. Giriş versiyonu 953 bin lira iken, bir üst donanımlı araç 1 milyon 55 bin liradan satışa sunulacak.

T10X UZUN MENZİL KAÇ PARA?

523 kilometrelik menzillere sahip T10X'de, 160 kW/ 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş) motor bulunuyor. Uzun menzilli bu araçta, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP).