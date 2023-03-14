TOGG otomatik vites mi, manuel mi? TOGG kaç dakikada şarj oluyor? TOGG'un teknik özelikleri neler?

TOGG otomobilleri için geri sayım başladı. Türkiye nin yeri ve milli kaynaklar ile ürettiği TOGG otomobilleri mart ayının sonu itibariyle hak sahiplerine teslim edilmeye başlayacak. vatandaşların TOGG otomobillerinin teknik özeliklerini merak ediyorlar. Peki, TOGG otomatik vites mi, manuel mi? TOGG kaç dakikada şarj oluyor? TOGG'un akü ömrü ne kadar? TOGG'un teknik özelikleri neler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

TOGG satışa çıktı mı, ön sipariş başladı mı? TOGG ne zaman satışa çıkacak?

Türkiye'nin 60 yıllık otomobil hayali gerçek oluyor. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un bu hafta içerisinde satışa sunulacağı açıklamasının ardından vatandaşların TOGG hakkında araştırmaları hız kazandı. Peki, TOGG otomatik vites mi, manuel mi? TOGG kaç dakikada şarj oluyor? TOGG'un akü ömrü ne kadar? TOGG'un teknik özelikleri neler? Detaylar haberimizde...

TOGG NE KADAR SÜRE İLE ŞARJ OLUYOR?

TOGG'un 300+ km ve 500+ km menzil sunan şeklinde 2 farklı batarya seçeneği olacak. Aracı evde prize taktığınız zaman 24 saatte 300 km menzil sunacak. Yani düşük menzil sunan paketi satın aldıysanız 24 saatte bataryasını tamamen doldurabileceksiniz.

TOGG AKÜ ÖMRÜ NE KADAR?

Togg modellerinin şu an için açıklanan 300 ve 500+ km menzile sahip batarya kapasitelerinden yola çıkarak 15 gW saatlik kapasiteye sahip bir fabrikanın yılda yaklaşık 190 bin araca denk geleceği de belirtiliyor

TOGG OTOMATİK VİTES Mİ, MANUEL Mİ?

TOGG prototipi otomatik olarak üretilmiştir. Bu araçların otomatik üretileceği öngörülüyor. Ama ilerleyen zamanda seri üretim ve diğer aşamalar tamamlandıktan sonra ekonomik araç için üretilebilir. Ama şu anlık böyle bir bilgi bulunmuyor. Çünkü elektrikli otomobillerde manuel şanzıman kullanılırsa şarj mesafesi ve batarya sıkıntıları uzun vadede gösterebilir.

TOGG'UN TEKNİK ÖZELİKLERİ NELER?

Togg'un logosuyla sadece Togg'a özel üretilen Amortisör, helezon Yay sistemi ve amortisör üst bilye ve takozunun görsellerini Bakan Varank paylaştı. Otomobilin sarsıntı ve darbe emilimini sağlayan SÜSPANSİYON sistemi ile daha konforlu seyahat gerçekleşiyor. Gazlı veya yağlı olarak üretilen amortisörler konforu artırıcı en büyük etkenlerden birisi olarak öne çıkıyor. Ayrıca otomobilin sert darbeleri emmesine de imkan sağlayan süspansiyon sistemi yol tutuşu açısından da önem arz ediyor.