Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG, Osmaniye Valiliği'nde makam aracı olarak kullanılmaya başlandı. Vali Yılmaz, TOGG'un ülkemize kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti ve aracın konforu ve performansından övgüyle bahsetti.

Togg makam aracı oldu

OSMANİYE - Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg, Osmaniye Valiliği'nde makam aracı oldu. TOGG'un ilk sürüşünü yapan Vali Yılmaz, "TOGG'un Ülkemize kazandırılmasından dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese şükran borçluyuz" dedi.

Muhteşem bir otomobil, Allah nazarlardan esirgesin diyen Vali Yılmaz, "Konuttan Valiliğimize kadar aracımızı kullandım. Gerçekten muhteşem bir araç olmuş, her şeyiyle süper bir araç. Kullanımı konforu, güzel, rahat. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve bu otomobili üreten iş adamlarımız, teknik personel, mühendis ve bütün çalışanlara gerçekten minnettarız. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi devrin otomobili olmuş. Allah daha nice böyle otomobiller üretmeyi Milletimize nasip etsin. Allah TOGG'umuzun yolunu hep açık etsin" dedi.