Türkiye'nin yerli otomobil Togg'un ön sipariş süreci başladı. İlk 24 saatte 22 bin 150 adet T10X ön siparişi alındı. Togg ön sipariş nasıl verilir merak konusu oldu. Peki, TOGG ön sipariş nereden, nasıl verilir? TOGG ön sipariş başvuru tarihleri neler? İşte detaylar...

Togg uzantılı alan adlarını satın alıp satışa çıkardılar! 7,5 milyon lira isteyen bile var

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, geçtiğimiz gün doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazının satış fiyatını, model ismini ve teknik özelliklerini açıkladı. Açıklanan rakam sonrasında yerli otomobil için ön sipariş süreci başladı. İlk 24 saatte 22 bin 150 adet T10X ön siparişi alınmasının ardından vatandaşlar TOGG ön siğariş için son başvuru tarihini araştırmaya başladı. Peki, TOGG ön sipariş nereden, nasıl verilir? TOGG ön sipariş başvuru tarihleri neler? Detaylar haberimizde..

TOGG ÖN SİPARİŞ NEREDEN, NASIL YAPILIR?

2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci, 27 Mart'a kadar devam edecek. Togg satın almak isteyenler 27 Mart'a kadar başvurularını Trumore uygulamasından veya Togg websitesi üzerinden 60 bin lira yatırıp gerçekleştiriyor.

TOGG FİYATI NE KADAR?

Türkiye'nin yerli otomobil Togg'un satış fiyatı belli oldu. Buna göre standart menzilli modeli 953 bin, uzun menzilli modelin fiyatı ise 1 milyon 215 bin lira olacak.

T10X'in fiyatları şöyle:

V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL

V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL