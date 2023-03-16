Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X'in fiyatı belli olurken, TOGG ön sipariş nasıl verilir? merak edildi. Konuya ilişkin olarak birçok detay açıklığa kavuşurken, bazı detaylar hala merak konusu. Peki, TOGG ön sipariş nasıl verilir? TOGG ön sipariş nereden, hangi siteden verilir? TOGG ön sipariş verme ekranı!

Togg piyasadaki rakiplerine göre ne kadar avantajlı?

Togg ön siparişi vermek isteyenler tarafından TOGG ön sipariş nasıl verilir? Araştırılıyor. 60 bin lira ön ödeme yapan kullanıcılar çekilişe hak kazanacak. Noter huzurunda yapılacak dijital çekilişte ön sipariş sahipleri belirlenecek. Sipariş hakkı kazananlar, teslimat önceliğine göre Togg'a sahip olabilecek. İşte sürece dair tüm merak edilenler. Peki, TOGG ön sipariş nasıl verilir? TOGG ön sipariş nereden, hangi siteden verilir? TOGG ön sipariş verme ekranı!

TOGG ÖN SİPARİŞ NASIL VERİLİR?

TOGG siparişi vermek isteyenler için, yapılan açıklama TOGG ön sipariş nasıl verilir? Sorusu yanıt buldu. ile Yerli otomobilin standart menzilli modeli 953 bin lira olacak açıklandı. Uzun menzilli modelin fiyatı ise 1 milyon 215 bin lira olarak belirlendi. Fiyatların belirlenmesinin ardından vatandaşların aklına Togg'un sipariş ve satış sürecinin nasıl olacağı sorusu geldi. 16-27 Mart tarihleri arasında T10X için togg.com.tr ve Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş süreci yapılacak.

Trumore uygulaması App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden indirilebilecek. Togg web sitesi veya Trumore uygulamasında Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, çekilişe katılan kullanıcılar, ön ödeme öncesi akıllı cihazlarını modelinden rengine konfigüre edebilecek.

Kullanıcılar, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına ön ödeme bedeli olan 60 bin lirayı aktarıp çekilişe katılmaya hak kazanacak. Dijital çekiliş 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak.