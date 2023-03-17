Türkiye'nin yerli otomobil Togg'un satış fiyatı belli oldu. Açıklanan rakamlar sonrasında Togg ön sipariş nasıl verilir merak konusu oldu. Peki, TOGG ön sipariş nasıl verilir? TOGG ön satış başladı mı, nasıl başvurulur? TOGG ön sipariş ne zaman bitecek? İşte detaylar...

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Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazının satış fiyatını, model ismini ve teknik özelliklerini açıkladı. Yerli otomobil Togg'un satış fiyatının açıklanmasının ardından Togg ön satışa çıktı mı? sorusu merak konusu oldu. Peki, TOGG ön sipariş nasıl verilir? TOGG ön satış başladı mı, nasıl başvurulur? TOGG ön sipariş ne zaman bitecek? Detaylar haberimizde...

TOGG ÖN SİPARİŞ NASIL VERİLİR?

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazının satış fiyatını, model ismini ve teknik özelliklerini açıkladı. Ön siparişler 16-27 Mart tarih aralığında alınacak. Yapılan açıklamaya göre, otomobil için ön siparişler 16-27 Mart tarihleri arasında Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden alınacak.

TOGG FİYATI NE KADAR?

Türkiye'nin yerli otomobil Togg'un satış fiyatı belli oldu. Buna göre standart menzilli modeli 953 bin, uzun menzilli modelin fiyatı ise 1 milyon 215 bin lira olacak.

T10X'in fiyatları şöyle:

V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL

V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL