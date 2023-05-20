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Togg Niğdelilerle buluştu

Genel Haberleri

Togg Niğdelilerle buluştu Niğde Belediyesi makam aracı olarak kullanılacak olan 'Kapadokya' rengindeki yerli ve milli otomobil Togg, Niğde'ye geldi.

Togg Niğdelilerle buluştu

NİĞDE - Niğde Belediyesi makam aracı olarak kullanılacak olan 'Kapadokya' rengindeki yerli ve milli otomobil Togg, Niğde'ye geldi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Togg makam aracıyla şehir turu attıktan sonra otomobil, Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'nda vatandaşların beğenisine sunuldu. Meydanda aracı inceleyen vatandaşlar aracı inceleyerek fotoğraf çekindi.

Bazı vatandaşlar Togg almak için kayıt yaptırdığını söyledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sema Tekeli - Genel

Niğde Belediyesi Niğde TOGG Genel Haberler

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