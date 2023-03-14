Ülkemizin dünya çapındaki yeni ve yerli otomobili TOGG'un satış fiyatları belli oldu. Heyecanla beklenen TOGG için fiyatlar açıklandı. Fiyatları öğrenen vatandaşlar ön sipariş için detayları merak etti. Peki, TOGG nereden ve nasıl satın alınır 2023? TOGG siparişi hangi siteden veriliyor? TOGG siparişleri başladı mı, ön sipariş ne zaman? İşte detaylar...

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazının satış fiyatını, model ismini ve teknik özelliklerini açıkladı. TOGG nereden ve nasıl satın alınır 2023? TOGG siparişi hangi siteden veriliyor? TOGG siparişleri başladı mı, ön sipariş ne zaman?

TOGG NE KADAR 2023?

Türkiye'nin yerli otomobil Togg'un satış fiyatı belli oldu. Buna göre standart menzilli modeli 953 bin, uzun menzilli modelin fiyatı ise 1 milyon 215 bin lira olacak. Ön siparişler 16-27 Mart tarih aralığında alınacak.

Togg, 'T10X' adını verdiği, kullanıcıyı merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan, uzaktan güncellenebilen akıllı cihazını, iki farklı donanım seviyesi ve iki batarya seçeneğiyle ön siparişe sunuyor. Yarından itibaren ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak.

160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak. T10X'in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP).

T10X'in fiyatları şöyle:

V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL

V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL

TOGG NASIL SATIN ALINIR? ÖN SİPARİŞLER BAŞLADI MI?

Yapılan açıklamaya göre, otomobil için ön siparişler 16-27 Mart tarihleri arasında Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden alınacak.

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TOGG SİPARİŞLERİ İLK NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK 2023?

T10X'in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak.

Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazını mart sonunda kullanıcılarla buluşturacak olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Kullanıcılarımız web sitemiz veya Trumore uygulamamız üzerinden katılacakları çekiliş ile akıllı cihazımıza ön sipariş verme hakkını elde edebilecekler. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz. Kullanıcılarımıza bağlantılı bir akıllı cihazdan çok daha ötesini sunarak, konforlu ve sorunsuz bir mobilite deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz" dedi.