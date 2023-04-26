Togg CEO'su Gürcan Karakaş, teslimat tarihlerine ve adedine ilişkin merak edilenleri cevapladı. BloomberHT'de canlı yayına katılan Karakaş, Mayıs ayında 1000'in üzerinde aracın teslim edileceğini açıkladı. Peki, TOGG nerede üretiliyor? TOGG İtalya'da mı üretiliyor?

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobilin İtalya'da üretildiğine ilişkin iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Karakaş, "Togg yurt dışından alım yapmadı. Bunlar fantezi ürünü, bir anlam veremiyorum" ifadelerini kullandı. Peki, TOGG İtalya'da mı üretiliyor? TOGG nerede üretiliyor?

TOGG NEREDE ÜRETİLİYOR?

Togg CEO'su Gürcan Karakaş Togg araçlarının İtalya'dan getirildiği yönünde sosyal medyadaki iddiaların asılsız olduğunu vurgulayan Karakaş, "Togg yurt dışından alım yapmadı. Bunlar fantezi ürünü, bir anlam veremiyorum" diye konuştu.

Şu ana kadar seri üretim kapsamında 200'ün üzerinde araç üretildiğini belirten Karakaş, "Geçen sene Mayıs sonunda deneme ve üretime başladık. Regülasyonlar gereği 92 adet testten geçmemiz lazım. Bu süreçte yüzlerce araç ürettik. 23 Mart'a kadar birçok araç üretip teste gönderdik, 300'ün üzerinde araç üretmişizdir. Biz kendimiz 26 tanesiyle test filosu içerisinde ülkemizde dolaşmakta, geri bildirim ve ölçümlerde kullanmıyoruz. Seri üretim kapsamında ürettiğimiz araç sayısı 200'ü geçti" diye konuştu.

Karakaş, "Yıl sonuna kadar 28 bin araç üreteceğiz. Bu oldukça iddialı bir hedef. Beklediğimizin üzerinde bir ilgi gördük. Sene sonuna kadar 28 bin akıllı cihazımızı teslim etmiş olacağız. Piyasada elektrikli araçlara bir dönüş var, bu bizi memnun ediyor" diye konuştu.