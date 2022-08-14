Türkiye'nin yerli otomobilinin ne zaman seri üretime gireceği merakla beklenirken, TOGG nerede üretiliyor? TOGG fabrikası nerede? sorularına yanıt aranıyordu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fabrikanın 29 Ekim'de açılacağını ve arabaların üretilmeye başlanacağını ifade etti. İşte, TOGG'un üretildiği fabrika!

TOGG fabrikası nerede? Türkiye'nin yerli otomobilinin ne zaman seri üretime gireceği merakla beklenirken, TOGG nerede üretiliyor? TOGG fabrikası nerede? sorularına yanıt aranıyordu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fabrikanın 29 Ekim'de açılacağını ve arabaların üretilmeye başlanacağını ifade etti. İşte, TOGG'un üretildiği fabrika yeri...

TOGG FABRİKASI NEREDE?

Araç, 2020'de Gemlik, Bursa'da bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir arazide inşasına başlanması ve 2021'de tamamlanması planlanan bir fabrikada üretilecektir. İlk aracın 2022'de banttan çıkması ve satışa başlanması planlanmaktadır. Proje için 30 Ekim 2019'dan itibaren 13 yılda toplam 22 milyar TL sabit yatırım yapılacağı açıklanmıştır. Üretim tesisinde toplam 4.323 kişinin istihdam edilmesi, beş modelde yılda 175 bin araç üretilmesi planlanmıştır. Yatırım için gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi desteği gibi çok sayıda farklı vergi indirimi ve 30 bin araçlık alım için devlet garantisi verilmiştir. Aracın ilk modelde %51 oranında yerli parçalardan üretilmesi, ikinci ve üçüncü modellerde yerli parça oranının %68,8'e çıkartılması hedeflenmektedir.

"FABRİKAYI 29 EKİM'DE AÇACAĞIZ"

Bakan Varank burada yaptığı konuşmada, 'Biz bu ülkede cumhuriyet tarihi boyunca yapılmamışları yaptık. Bizim planlarımız projelerimiz ve ufkumuz, emin olan muhalefetin yanına yanaşamayacağı bir ufuktur. Biz bugün Türkiye'nin arabasını konuştuğumuzda muhalefet ne diyor, bu arabayı yapamazsınız, yapsanız bile satamazsınız, işte 29 Ekim geliyor. Allah'ın izniyle Türkiye'nin otomobilinin fabrikasını 29 Ekim'de açacağız. Araçlarımız seri üretim bantlarından inmeye başlayacaklar" ifadelerini kullandı.

TOGG NEREDE ÜRETİLİYOR?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile Çinli enerji devi Farasis ortaklığında kurulan Siro şirketinin, proje bazlı devlet desteğinden yararlanarak Bursa'nın Gemlik ilçesinde faaliyete geçireceği batarya hücresi ve modül üretimi tesisi, yaklaşık 2 bin 200 kişilik istihdam sağlayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, elektrikli otomobillerin en kritik parçası olan batarya üretimi konusunda önemli bir adım attı.

TOGG ile Çinli enerji devi Farasis'in ortaklığında kurulan Siro şirketi, Gemlik'te batarya hücresi ve modül üretimi tesisi kuruyor. 30 milyar liralık 15 gigavat saat kapasiteli batarya hücresi ve 19,8 gigavat saat kapasiteli batarya modülü yatırımı, Türkiye'nin elektrikli araçlar ve mobilite ekosisteminin teknolojik dönüşüme katkı sağlayacak.

Siro'nun üretim yapacağı Gemlik'teki fabrikada otomotiv ve otomotiv dışı uygulamalarda enerji depolama çözümleri de geliştirilecek.

TOGG'un batarya modül ve paketlerini üretecek Siro, enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı, temiz ve verimli bir enerji sisteminin gelişimini hızlandırmayı amaçlıyor.

Bu yatırımla 400'ü nitelikli olmak üzere, 2 bin 200 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da gelişmeyi Twitter hesabından duyurmuş, "Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor. 2 milyon araç üretme kapasitesine sahip 30 milyar dolardan fazla ihracat yapabilen otomotiv endüstrimiz için dev bir adım. TOGG ve Farasis ortaklığında Siro, 15 gigavat saatlik batarya hücresi ve modül üretimi yapacak." ifadelerini kullanmıştı. Varank, paylaşımında, Siro'nun yatırımına proje bazlı devlet desteği imkanı sağlayan ve Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na da yer vermişti.