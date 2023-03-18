Türkiye'nin ilk yerli ve akıllı otomobili Togg'a ilk 24 saatte 22 bin 150 ön sipariş gelirken, teslimat tarihi de belli oldu. Peki, TOGG ne zaman teslim edilecek? TOGG ne zaman teslim alınacak? TOGG başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?

Togg ne zaman teslim edilecek? Türkiye'nin yerli ve akıllı otomobili Togg'un sipariş süreci fırtına gibi geçiyor. Türk halkı yerli ve milli otomobil otomobil sahibi olmak için adeta seferber oldu. İlk 24 saatte 22 bin 150 adet T10X ön siparişi alındı. Peki, TOGG ne zaman teslim edilecek? TOGG ne zaman teslim alınacak? TOGG başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?

TOGG NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Togg'a talep patlamasıyaşanırken, teslimat tarihi de belli oldu. İlk teslimatın ay sonundan itibaren başlayacağı belirtildi. Sahiplerini bekleyen yeni araçların bantlardaki görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Togg, şu ifadeleri kullandı: "24 saatte aldığımız 22 bin 150 adet T10X ön siparişi ardından anlık Togg Teknoloji Kampüsümüz. Ay sonundan itibaren teslimatlara başlıyoruz. Teşekkürler Türkiye!"

ÖN SİPARİŞLER NE ZAMAN BİTİYOR?

2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci, 27 Mart'a kadar devam edecek.