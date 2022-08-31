Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 29 Ekim'de fabrikası açılacak olan yerli otomobille ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, TOGG ne zaman satışa sunulacak? TOGG satışları ne zaman başlayacak?

Togg ne zaman satışa sunulacak? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 29 Ekim'de fabrikası açılacak olan yerli otomobille ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, TOGG ne zaman satışa sunulacak? TOGG satışları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

TOGG NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

TOGG'un 2023'ün mart ayında satışa çıkacağını belirten Bakan Varank, C sınıfı SUV tipi aracın aynı sınıftaki içten yanmalı araçlarla aynı fiyattan piyasaya çıkacağını söyledi.

TOGG SATIŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye'nin otomobili TOGG hakkında ada açıklamalarda bulunan Varank, Gemlik'te inşaatı devam eden fabrikanın 29 Ekim'de açılacağını müjdeleyerek, ilk araçların banttan inip sertifikasyon sürecinin de tamamlanması ile 2023 Mart'ta TOGG satışlarının başlayacağını, C sınıfı SUV tipi aracın aynı sınıftaki içten yanmalı araçlarla rekabet edeceğini ve aynı fiyattan piyasaya çıkacağını söyledi.

FABRİKA NE ZAMAN AÇILIYOR?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da fabrikanın açılışıyla ilgili yaptığı açıklamada, "60 yıl önce yarım kalan bir rüyamız vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde bu tarihi girişim 29 Ekim'de Allah nasip ederse kapılarını açıyor ve fabrika da resmen üretime geçiyor.' ifadelerini kullandı.