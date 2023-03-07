Türkiye'nin otomobili TOGG için geri sayım başladı. Şubat ayında ön siparişleri alınan TOGG otomobilleri İzmit'teki fabrika açılışından sonra seri üretime geçirmişti. Vatandaşlar TOGG satışa çıkacağı tarihi ve fiyatını araştırlıyor.Peki, TOGG ne zaman satışa çıkacak? TOGG özelikleri neler? TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Ülkemizde de belirli bir fiyat aralığındaki elektrikli araçlar, geleneksel modellere kıyasla avantajlı bir konuma sahip olmak için yüzde 10 ÖTV ile destekleniyor. Elektrikli araçlar da, çevre dostu özellikleriyle birçok ülkede teşvik edilmekte ve popülerlik kazanıyor. Türkiye'nin yerli ve milli kaynaklar ile ürettiği ilk elektrikli araba TOGG için geri sayım başladı. Vatandaşlar TOGG satışa çıkacağı tarihi ve fiyatını araştırlıyor.Peki, TOGG ne zaman satışa çıkacak? TOGG özelikleri neler? TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Yerli otomobil TOGG'un tanıtımında ilk teslimin Mart sonuna doğru yapılacağını ifade edilmişti. Togg C-SUV'un bu ay içerisinde satışa çıkması ve ay sonunda yollarda olması bekleniyor.

TOGG ÖZELİKLERİ NELERDİR?

Aracın arkadan itişli 200 HP ve dört tekerden çekişli 400 HP olmak üzere iki farklı motor gücünde üretilmesi planlanmaktadır. Son hızı 180 km/sa olacak aracın 400 HP versiyonunda 0-100 km/sa hızlanması 4,8 saniye, 200 HP versiyonunda ise 7,6 saniyedir.

TOGG BİR ŞARJLA KAÇ KM GİDER?

Araç gücü lityum ve iyon pillerden sağlanan TOGG otomobiller, tek şarj ile batarya kapasitesine göre 300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi sunuyor. Otomobil bataryaları 30 dakikadan kısa sürede %80 şarj edilebilecek.

TOGG FİYATI NE KADAR OLACAK?

Elektrikli araçların matrah limitinin yükseltilmesiyle bazı modellerin fiyatı yeniden yüzde 10'luk ÖTV dilimine girdi ve düştü. Düzenleme, Togg'un satış fiyatını da belirleyecek. Togg'un 160 kW güce sahip versiyonunun fiyatının yaklaşık 1 milyon 100 bin TL ila 1 milyon 300 bin TL arasında olacağı bekleniliyor.

TOGGUN ÖN SİPAİŞ FİYATI NE KADAR OLDU?

Yerli otomobilin üretimi için siparişler alınmaya başlanıyor. Yerli otomobil için ön sipariş fiyatı da belli oldu. Müşterilerin yerli otomobile sahip olmak için ödemesi gereken ön ücret bedeli 30-40 bin TL arasında değişiyor.