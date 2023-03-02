TOGG ne zaman satışa çıkacak? TOGG hangi tarihte çıkacak? TOGG 2023 yılında çıkacak mı? merak edildi. TOGG yerli otomobilin ne zaman satışa çıkacağı, gündemde yer almaya devam ediyor. Peki, TOGG ne zaman satışa çıkacak?

Togg'un dünyanın en büyük elektronik fuarı olan CES'e ilk kez geçen sene katıldığını anımsatan Varank, firmanın otomotiv endüstrisinin değişimine ve dönüşümüne vurgu yaptığını aktardı. "Şubat ayının ikinci yarısında ön siparişler başlayacak" diyen Bakan Varank, "Hedefimiz sadece Türkiye değil, biz Avrupa'da da bu akıllı cihazlarımızı göstermek, bunların satışını yapmak istiyoruz. Onun için bu tip etkinlikler çok önemli" ifadelerini kullandı. Peki, TOGG ne zaman satışa çıkacak? TOGG hangi tarihte çıkacak? TOGG 2023 yılında çıkacak mı? İşte detaylar haberimizde...

YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN ÇIKACAK?

Şubat ayının ikinci yarısında ön siparişler başlayacağını duyuran Bakan Varank, "Mart ayının sonuna doğru da artık otomobilleri Türkiye'nin yollarında görmeye başlayacağız." dedi. Fuarda geçen sene mobilite ve otomotiv sektöründen çok fazla firma olmadığına dikkati çeken Varank, "Bugün geldiğimiz noktada etrafta otomobil markalarını, traktör markalarını görebiliyoruz. Aslında Togg'un geçen sene ortaya koyduğu vizyonun da ne kadar zamanlı olduğunu bu sene görmüş oluyoruz." diye konuştu.

TOGG TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Araç gücünü lityum iyon pillerden almaktadır. Tek şarj ile batarya kapasitesine göre 300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi sunulacaktır. Aracın bataryalarının 30 dakikadan kısa sürede %80 şarj edilebilmesi planlanmaktadır. Araçta yer alacak rejeneratif fren sistemi ile yavaşlamalarda motorların dinamo gibi çalışması ve pili tekrar şarj ederek menzili %20'ye kadar uzatması planlanmaktadır.