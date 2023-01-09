2023 yılının ilk Kabine Toplantısı bugün Beştepe'de yapıldı. Toplantının gündeminde EYT, sözleşmelilere kadro düzenlemesi gibi konular yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TOGG hakkında yaptığı açıklama sonrasında "TOGG ne zaman satışa çıkacak?" sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, TOGG ne zaman satışa çıkacak? TOGG hangi tarihte çıkacak? TOGG 2023 yılında çıkacak mı? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 3 saat süren yılın ilk Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları açıklamak için kameralar karşısına geçti. 2023 yılının ilk Kabine Toplantısı bugün Beştepe'de yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TOGG hakkında yaptığı açıklama sonrasında "TOGG ne zaman satışa çıkacak?" sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, TOGG ne zaman satışa çıkacak? TOGG hangi tarihte çıkacak? TOGG 2023 yılında çıkacak mı? Detaylar haberimizde...

TOGG RENKLERİ NELER?

Togg, kampüsünün de yer aldığı Gemlik'in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sularını, Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı, Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını, Kula'nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamını, Kapadokya'nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini, Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını, C-SUV'un dış renklerinde buluşturdu.

TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan kararları açıklamak için kameralar karşısına geçti. TOGG hakkında açıklamada bulunan Erdoğan, "Kurumlar vergisi oranını yüzde 1'e indirerek ihracata ve üretime destek sağladık. Bu yıl ekonomide yıllık ortalama 1 milyon istihdam artışıyla yolumuza devam edeceğiz. Küresel ticaretten aldığımız payı daha da artırarak, ihracatımızı katlayarak yükselteceğiz. Cari fazla hedefimize ulaşmak için enerji başta olmak üzere her alandaki hedeflerimizi kullanacağız. TOGG'u desteklemek için gerekirse kamu alım garantisi vereceğiz." ifadelerini kullanmıştır.