Yerli otomobil Togg'un satışa çıkacağı tarih araştırılan konular arasında yer alıyor. TOGG'un fiyatının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Peki, TOGG ne zaman satışa çıkacak? TOGG fiyatı ne kadar olacak? TOGG fiyatı ne zaman olacak? İşte detaylar...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yaptığı toplantıda Togg'a kamu alım garantisi verileceğini açıkladı. Yerli otomobil Togg'un satışa ne zaman çıkacağı araştırılıyor. Peki, TOGG ne zaman satışa çıkacak? TOGG fiyatı ne kadar olacak? TOGG fiyatı ne zaman olacak? Detaylar haberimizde...

TOGG RENKLERİ NELER?

Togg, kampüsünün de yer aldığı Gemlik'in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sularını, Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı, Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını, Kula'nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamını, Kapadokya'nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini, Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını, C-SUV'un dış renklerinde buluşturdu.

TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan kararları açıklamak için kameralar karşısına geçti. TOGG hakkında açıklamada bulunan Erdoğan, "Kurumlar vergisi oranını yüzde 1'e indirerek ihracata ve üretime destek sağladık. Bu yıl ekonomide yıllık ortalama 1 milyon istihdam artışıyla yolumuza devam edeceğiz. Küresel ticaretten aldığımız payı daha da artırarak, ihracatımızı katlayarak yükselteceğiz. Cari fazla hedefimize ulaşmak için enerji başta olmak üzere her alandaki hedeflerimizi kullanacağız. TOGG'u desteklemek için gerekirse kamu alım garantisi vereceğiz." ifadelerini kullanmıştır.