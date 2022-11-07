Gemlik'teki fabrikası geçtiğimiz günlerde açılan Togg, gündemde kalmaya devam ediyor. Yerli otomobil Togg'un ne zaman çıkacağı merak konusu oldu. Kullanıcılar, TOGG'un satışa çıkacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki, TOGG ne zaman satışa çıkacak? TOGG çıkış tarihi belli mi? TOGG hangi tarihte çıkacak? İşte detaylar...

Türkiye'de büyük bir heyecan yaratan yerli otomobil Togg'un ilk aracı, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Gemlik'teki fabrikada banttan indirildi. Togg tüm hızıyla gündemde kalmaya devam ederken, ne zaman satışa çıkacağı merak konusu oldu. Kullanıcılar, Togg'un satışa çıkacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki, TOGG ne zaman satışa çıkacak? TOGG çıkış tarihi belli mi? TOGG hangi tarihte çıkacak? Detaylar haberimizde...

TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teknolojisi ve akıllı cihaz özellikleriyle geleceğin aracı olan inşallah Şubat'ta satışı başlayacak Mart sonunda yollara çıkacak Togg'a başarılar diliyoruz. Türkiye'nin kalkınma devrimlerinin önemli başlıklarından biri sağlık alanında geldiği seviyeyi, hedeflerini 31 Ekim'de düzenlenen toplantıda değerlendirme imkanı bulduk." ifadelerini kullandı.

TOGG RENKLERİ NELER?

Togg, kampüsünün de yer aldığı Gemlik'in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sularını, Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı, Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını, Kula'nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamını, Kapadokya'nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini, Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını, C-SUV'un dış renklerinde buluşturdu.