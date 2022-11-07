Üye Girişi
Haberi Paylaş

TOGG ne zaman satışa çıkacak? TOGG çıkış tarihi belli mi? TOGG hangi tarihte çıkacak?

Gündem Haberleri

TOGG ne zaman satışa çıkacak? TOGG çıkış tarihi belli mi? TOGG hangi tarihte çıkacak?

Gemlik'teki fabrikası geçtiğimiz günlerde açılan Togg, gündemde kalmaya devam ediyor. Yerli otomobil Togg'un ne zaman çıkacağı merak konusu oldu. Kullanıcılar, TOGG'un satışa çıkacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki, TOGG ne zaman satışa çıkacak? TOGG çıkış tarihi belli mi? TOGG hangi tarihte çıkacak? İşte detaylar...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Desteği kapsamında 3.2 milyar lira hak sahiplerinin hesaplarına yarın yatırılacakSon dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Desteği kapsamında 3.2 milyar lira hak sahiplerinin hesaplarına yarın yatırılacak
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partilere anayasa değişikliği resti: Uzlaşma sağlanamazsa Cumhur İttifakı olarak Meclis'e getireceğizSon dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partilere anayasa değişikliği resti: Uzlaşma sağlanamazsa Cumhur İttifakı olarak Meclis'e getireceğiz
Milyonların gözü Kabine toplantısında! İşçi, memur ve emeklinin merakla beklediği kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacakMilyonların gözü Kabine toplantısında! İşçi, memur ve emeklinin merakla beklediği kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Türkiye'de büyük bir heyecan yaratan yerli otomobil Togg'un ilk aracı, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Gemlik'teki fabrikada banttan indirildi. Togg tüm hızıyla gündemde kalmaya devam ederken, ne zaman satışa çıkacağı merak konusu oldu. Kullanıcılar, Togg'un satışa çıkacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki, TOGG ne zaman satışa çıkacak? TOGG çıkış tarihi belli mi? TOGG hangi tarihte çıkacak? Detaylar haberimizde...

TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teknolojisi ve akıllı cihaz özellikleriyle geleceğin aracı olan inşallah Şubat'ta satışı başlayacak Mart sonunda yollara çıkacak Togg'a başarılar diliyoruz. Türkiye'nin kalkınma devrimlerinin önemli başlıklarından biri sağlık alanında geldiği seviyeyi, hedeflerini 31 Ekim'de düzenlenen toplantıda değerlendirme imkanı bulduk." ifadelerini kullandı.

TOGG RENKLERİ NELER?

Togg, kampüsünün de yer aldığı Gemlik'in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sularını, Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı, Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını, Kula'nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamını, Kapadokya'nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini, Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını, C-SUV'un dış renklerinde buluşturdu.

TOGG ne zaman satışa çıkacak? TOGG çıkış tarihi belli mi? TOGG hangi tarihte çıkacak?

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Kabine Toplantısı TOGG Gündem Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title