TOGG ne zaman çıkacak? TOGG ne zaman yollarda olacak? TOGG ne zaman satışa çıkarılacak? - Haberler

Togg ne zaman çıkacak, yerli otomobil Togg'u satın almak isteyenler tarafından Togg'un satışa çıkarılma tarihi yakından takip ediliyor. Gemlik tesislerinde çalışmalar planlara göre devam ederken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak Togg'un ne zaman yollarda olacağını açıkladı. Peki, TOGG ne zaman çıkacak? TOGG ne zaman yollarda olacak? TOGG ne zaman satışa çıkarılacak? İşte bilgiler...

TOGG NE ZAMAN ÇIKACAK?

Gemlik'teki tesislerinde yerli üretim için çalışmalarını son sürat devam ettiren TOGG hakkında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan heyecanlandıran bir açıklama geldi. Hisarcıklıoğlu, "29 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın elleri ile fabrikanın açılışını gerçekleştireceğiz. 2023'ün ilk üç ayında inşallah banttan inerek trafiğe çıkmış olur" dedi.

"2023'ÜN İLK 3 AYINDA TRAFİĞİ ÇIKMIŞ OLUR"

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Tosya Sanayi ve Ticaret Odasının yeni hizmet binasının açılış törenine katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2023 yılının ilk üç ayında otomobilin banttan inerek trafiğe çıkacağını söyledi.

29 EKİM'DE FABRİKANIN AÇILIŞI YAPILACAK

Açıklamalarında Hisarcıklıoğlu, "Allah nasip ederse 29 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın elleri ile fabrikanın açılışını gerçekleştireceğiz. 2023'ün ilk üç ayında inşallah banttan inerek trafiğe çıkmış olur" dedi.

2023 YILI İÇERİSİNDE SATIŞA ÇIKMASI PLANLANIYOR

Seri üretim başlangıcının ardından otomobilin yasal mevzuata uygunluğunun tespiti için homologasyon testlerine başlanacak. Testlerin artından TOGG'un 2023'ün ilk çeyreğinde satışa çıkması planlanıyor.

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