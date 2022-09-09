Yerli otomobil TOGG ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar olacağı merak ediliyor. TOGG özellikleri neler olacak ve TOGG ne zaman çıkacak soruları araştırılıyor. Peki, TOGG ne zaman çıkacak? TOGG fiyatı ne kadar, özellikleri neler?

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TOGG NE ZAMAN ÇIKACAK?

İnegöl'de Saloni Mobilya, Erhun Metal, Yol Mobilya, Lenova Mobilya, Orimak Makina ve İyon Mekatronik ortaklığında geliştirilen ve geçtiğimiz yıl kamuoyuna duyurulan elektrikli araç projesi Amperino 'ya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan destek geldi. Başlangıç olarak 66 milyon liralık verilen ucu açık teşvik 300 milyon TL'ye kadar çıkabilecek. Şehir içine uygun olarak tasarlanan elektrikli otomobil 90 kilometre hıza ulaşacak ve 150 kilometre menzile sahip olacak.

30 kişilik mühendis ekibinin aktif olarak çalıştığını kaydeden Yakup Canseven sözlerini şöyle sürdürdü: "5 yazılım mühendisimiz Bilişim Vadisindeki yerimizde yazılım üzerine çalışıyor. Amperino 3 kişilik olacak. 1-2 hafta içerisinde artık ilk şasi prototipi yürütüp testlere başlayacağız. Hedefimiz 2024 yılında bu aracı tam tekmil bitirerek Cenevre Otomotiv Fuarında sergilemek.

Dünyanın her yerine satabilmek için E belgesi alacağız. Bu konuda başından beri homologasyon testleri ve belgelendirme için Finlandiya'dan yani AB den akredite Mobilite firması ile çalışıyoruz ki çıkan araç bütün teknik şartnamelere haiz olsun. Aracı çıkardıktan sonra 6-12 ay sürecek bir test ve belgelendirme süreci var. Bu süreç sırasında da biz artık seri üretim için fabrika ve seri üretim hattı çalışmalarına başlayacağız. 2025 yılı gibi ilk araçlar banttan iner diye düşünüyoruz."

TOGG FİYATI NE KADAR?

Bu sene itibariyle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na proje yazdıklarını hatırlatan Amperino Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Canseven, "Açılışta 66 milyon TL olmak üzere ucu açık bir teşvik aldık. 3 yılda projeyi kapatacağız ama bu teşvikler 10 yıl sürecek. Burada makinasal yaptığımız bütün yatırımların vergi muafiyetleri gibi avantajları var. Kısacası 5'inci bölgedeki firmalar hangi teşviklerden yararlanıyorsa biz de aynı teşviklerden yararlanıyoruz. Bu sektörle ilgilenenler arasında Amperino ile ilgili ciddi beklentiler var. Bakanlık bize inandı ki ileride 300 milyona kadar çıkacak bir teşvik sağladı" diye konuştu.

TOGG ÖZELLİKLERİ NELER?

Araç gücünü lityum iyon pillerden almaktadır. Tek şarj ile batarya kapasitesine göre 300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi sunulacaktır. Aracın bataryalarının 30 dakikadan kısa sürede %80 şarj edilebilmesi planlanmaktadır. Araçta yer alacak rejeneratif fren sistemi ile yavaşlamalarda motorların dinamo gibi çalışması ve pili tekrar şarj ederek menzili %20'ye kadar uzatması planlanmaktadır.

Aracın arkadan itişli 200 HP ve dört tekerden çekişli 400 HP olmak üzere iki farklı motor gücünde üretilmesi planlanmaktadır. Son hızı 180 km/sa olacak aracın 400 HP versiyonunda 0-100 km/sa hızlanması 4,8 saniye, 200 HP versiyonunda ise 7,6 saniyedir.

Aracın 4G/5G internet bağlantısı ile fabrikadan güncellemeleri otomatik olarak alabilmesi, arıza durumunda araca uzaktan müdahale edilebilmesi planlanmaktadır. Aracın 3. seviye otonom sürüş özelliklerine sahip olacağı açıklanmıştır

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