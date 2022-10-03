TOGG ne zaman çıkacak? TOGG fabrikası nerede? TOGG fiyatı ne kadar olacak?

Yerli otomobil TOGG için geri sayım başladı. Yerli otomobilin ne zaman çıkacağı merak konusu oldu. TOGG özellikleri neler olacak ve TOGG ne zaman çıkacak soruları araştırılıyor. Peki, TOGG ne zaman çıkacak? TOGG fabrikası nerede? İşte detaylar...

Türkiye'nin ilk yerli araba özelliğini taşıyan TOGG ne zaman çıkacak merak ediliyor. TOGG trafiğe ne zaman çıkacağı ve TOGG fiyatı ne kadar olacağı gündeme geliyor. Vatandaşlar, yerli otomobilin fiyatının ne kadar olacağını araştırıyor. Peki, TOGG ne zaman çıkacak? TOGG fabrikası nerede? Detaylar haberimizde...

TOGG NE ZAMAN ÇIKACAK?

Türkiye'nin ilk yerli araba 29 Ekim'de Gemlik'te üretilmeye başlanılacak. 2023'ün ilk çeyreğinde ise satışa sunulacak. İlk önce c segment SUV karoser ile elektrikli araç rekabetine dahil olacak TOGG ile ilgili merak edilen konuların başında kuşkusuz aracın fiyatı geliyor.

TOGG FABRİKASI NEREDE?

Araç, 2020'de Gemlik, Bursa'da bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir arazide inşasına başlanması ve 2021'de tamamlanması planlanan bir fabrikada üretilecektir.

TOGG FİYATI NE KADAR OLACAK?

TOGG resmi Twitter hesabından sosyal medyada gündeme gelen fiyatlarla ilgili bir açıklama yayınlandı. Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Gemlik Kampüsümüzün resmi açılışını gerçekleştireceğimiz 29 Ekim 2022 ve akıllı cihazımızın yollara çıkacağı Mart 2023 tarihi yaklaştıkça Togg'a olan ilgi de artıyor. Bu ilgi ve merakı gururla takip ediyor, markamızla ilgili ticari sır olmaktan çıkan her gelişmeyi düzenli olarak sosyal medya hesaplarımız ve basın bültenlerimiz aracılığıyla duyuruyor, kamuoyunu gelişmelerden haberdar ediyoruz. Özellikle son haftalarda tamamı tahmine ya da varsayıma dayanan beyanlar, şirket temsilcilerimizin ifadelerinin çarpıtılarak yorumlanması ve hayal ürünü iddialar maalesef dikkat çekici biçimde artmıştır.