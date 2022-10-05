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TOGG Ne zaman çıkacak? TOGG çıkış tarihi ne zaman? TOGG Hangi tarihte çıkacak?

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TOGG Ne zaman çıkacak? TOGG çıkış tarihi ne zaman? TOGG Hangi tarihte çıkacak?

Birçok kişi duyurulduğu andan itibaren heyecanla TOGG'un satışa sunulacağı günü beklemekte. Yerli ve milli olarak üretilen TOGG hakkında birçok konu merak ediliyor. Bu konular arasında TOGG Ne zaman çıkacak? Sorusu da en sık araştırılanlar arasında. Peki, TOGG Ne zaman çıkacak? TOGG çıkış tarihi ne zaman? TOGG Hangi tarihte çıkacak?

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Togg Ne zaman çıkacak? Sorusu, gün içerisinde birçok kişi tarafından merak edilip araştırılmaktadır. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu ( Togg ), sosyal medya hesabından yerli otomobilin test sürüşü görüntülerini paylaştı. Yapılan paylaşımın ardından TOGG Ne zaman çıkacak? Ve TOGG çıkış tarihi ne zaman? Soruları merak edildi. Peki, TOGG Ne zaman çıkacak? TOGG çıkış tarihi ne zaman? TOGG Hangi tarihte çıkacak?

TOGG NE ZAMAN ÇIKACAK?

29 Ekim'de açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı Türkiye'nin otomobili TOGG'un Gemlik fabrikasında tüm hazırlıklar tamamlanmaya devam ederken TOGG'un, yeni görüntüleri paylaşıldı. Yerli otomobil Togg, elektrikli SUV modelini homologasyon sürecinin tamamlanmasının ardından 2023'ün ilk çeyreğinde yollara çıkaracak.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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