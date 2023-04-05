TOGG mtv vergisi ne kadar, belli oldu mu? TOGG yıllık vergisi ne kadar?
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Türkiye'nin yerli otomobili TOGG mtv vergisi ne kadar, belli oldu mu ve TOGG yıllık vergisi ne kadar olduğu merak ediliyor. TOGG'un ilk teslimi geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. TOGG mtv vergisi ne kadar, belli oldu mu ve TOGG yıllık vergisi ne kadar soruları gündeme geliyor. Peki, TOGG mtv vergisi ne kadar, belli oldu mu? TOGG yıllık vergisi ne kadar?
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'da ilk teslimatın gerçekleştirilmesi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlendi. TOGG mtv vergisi ne kadar, belli oldu mu ve TOGG yıllık vergisi ne kadar olduğu araştırılıyor. İlk siparişin sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, "Anadolu" rengindeki aracın takdimi bizzat yapıldı. TOGG mtv vergisi ne kadar, belli oldu mu? TOGG yıllık vergisi ne kadar? Detaylar haberimizdedir…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilen otomobilin plakasını sisteme girildiği zaman yerli elektrikli otomobilin MTV miktarını öğreniyoruz. Buna göre, 6 aylık dönemde TOGG T10X için ödenmesi gereken MTV miktarı 11 bin 590 lira 50 kuruş olarak görünüyor. Yıllık olarak hesaplandığı zaman ise bu değer 23 bin 181 TL oluyor.
- Motor 160 KW/ 320 KW
- Beygir gücü 218 HP/430 HP
- 0-100 hızlanma <7.6 sn/ <4.8 sn
- Menzil 314 km/ 523 km
- Otonom sürüş 2. seviye
- Aks açıklığı 2890 mm
- Euro NCAP 5 yıldız hedefleniyor
- Motor seçenekleri Arkadan itişli/ Dört çeker
- Batarya seçenekleri Standart menzil (52,4 kWh) / Uzun menzil (88,5 kWh)
- Elektrik tüketimi–WLTP 16,7 kWh/100 km – 16,9 kWh/100 km
- Şarj Rapid şarj teknolojisi
- 2023'te 28 dakikada yüzde 20'den 80 dolum
- 2025'te 8 dakikada yüzde 80 dolum
- V1 RWD Standart Menzil: 953 bin TL
- V2 RWD Standart Menzil: 1 milyon 55 bin TL
- V2 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 215 bin TL
Togg'un, internet sitesi ile Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı listeyi açıkladığı kullanıcılar arasından şanslı 20 bin kişi, 2023 yılında teslim edilecek T10X için ön sipariş hakkı kazandı. Asıl ve yedek liste dışında kalan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler de (60 bin TL) Trumore cüzdanları üzerinden iade edilecek.
Trugo uygulamasını kullanarak akıllı cihazımı nasıl hızlı ve kesintisiz şarj ederim? ????— Trugo (@TrugoCharging) March 31, 2023
Hemen indirmek için https://t.co/XOuzxZREou pic.twitter.com/vfo9SYGUcr