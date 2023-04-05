Türkiye'nin yerli otomobili TOGG mtv vergisi ne kadar, belli oldu mu ve TOGG yıllık vergisi ne kadar olduğu merak ediliyor. TOGG'un ilk teslimi geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. TOGG mtv vergisi ne kadar, belli oldu mu ve TOGG yıllık vergisi ne kadar soruları gündeme geliyor. Peki, TOGG mtv vergisi ne kadar, belli oldu mu? TOGG yıllık vergisi ne kadar?

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'da ilk teslimatın gerçekleştirilmesi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlendi. TOGG mtv vergisi ne kadar, belli oldu mu ve TOGG yıllık vergisi ne kadar olduğu araştırılıyor. İlk siparişin sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, "Anadolu" rengindeki aracın takdimi bizzat yapıldı. TOGG mtv vergisi ne kadar, belli oldu mu? TOGG yıllık vergisi ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

TOGG MTV VERGİSİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilen otomobilin plakasını sisteme girildiği zaman yerli elektrikli otomobilin MTV miktarını öğreniyoruz. Buna göre, 6 aylık dönemde TOGG T10X için ödenmesi gereken MTV miktarı 11 bin 590 lira 50 kuruş olarak görünüyor. Yıllık olarak hesaplandığı zaman ise bu değer 23 bin 181 TL oluyor.

TOGG T10X ÖZELLİKLERİ



Motor 160 KW/ 320 KW

Beygir gücü 218 HP/430 HP

0-100 hızlanma <7.6 sn/ <4.8 sn

Menzil 314 km/ 523 km

Otonom sürüş 2. seviye

Aks açıklığı 2890 mm

Euro NCAP 5 yıldız hedefleniyor

Motor seçenekleri Arkadan itişli/ Dört çeker

Batarya seçenekleri Standart menzil (52,4 kWh) / Uzun menzil (88,5 kWh)

Elektrik tüketimi–WLTP 16,7 kWh/100 km – 16,9 kWh/100 km

Şarj Rapid şarj teknolojisi

2023'te 28 dakikada yüzde 20'den 80 dolum

2025'te 8 dakikada yüzde 80 dolum

TOGG T10X FİYATLARI

V1 RWD Standart Menzil: 953 bin TL

V2 RWD Standart Menzil: 1 milyon 55 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 215 bin TL

TOGG ÖN SİPARİŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Togg'un, internet sitesi ile Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı listeyi açıkladığı kullanıcılar arasından şanslı 20 bin kişi, 2023 yılında teslim edilecek T10X için ön sipariş hakkı kazandı. Asıl ve yedek liste dışında kalan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler de (60 bin TL) Trumore cüzdanları üzerinden iade edilecek.