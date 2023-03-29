Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X'te çekiliş heyecanı yaşandı. Ön sipariş sahiplerini belirlemek için bugün saat 19.00'da canlı yayında noter eşliğinde çekiliş yapıldı. Peki, TOGG kura sonuç sorgulama nasıl yapılır? 2023 TOGG kura isim listesi belli oldu mu?

Togg T10X'te sipariş hakkı kazanan asıl ve yedek talihliler için çekiliş gerçekleştirildi. Ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi arasından talihliler belli oldu. Çekilişin sonuçları saat 22.30'da Togg'un web sitesinden duyurulacak. Togg almaya hak kazanan 20 bin talihliye 2023 yılında teslimat yapılacak. Peki, Togg kura sonuç sorgulama nasıl yapılır? 2023 TOGG kura isim listesi!,

TOGG SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

16-27 Mart'ta Trumore uygulamasından ve Togg web sitesi üzerinden ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi dijital çekilişe katıldı. Çekilişin ardından Togg almaya hak kazanan 20 bin talihli belirlendi.

SONUÇLAR 22.30'DA TOGG'UN RESMİ SİTESİNDEN YAYINLANACAK

İlk teslimatların 2023 yılı içerisinde yapılacağı belirtilirken, 20 bin kişilik yedek liste de oluşturuldu. Çekiliş sonuçları 22.30'dan itibaren Togg'un resmi sitesinden yayınlanacak.

LİSTE DIŞINDAKİLERE PARA İADESİ YAPILACAK

2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek. Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek. Asıl ve yedek liste dışında kalan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler de (60 bin TL) Trumore cüzdanları üzerinden iade edilecek.

40 BİN KİŞİYE ÇEŞİTLİ AYRICALIKLAR

Asıl ve yedek listeye girmeye hak kazanan 40 bin kişi, akıllı cihazlarını teslim almaya kadar geçen süre boyunca da çeşitli ayrıcalıklara sahip olacak. Kullanıcıların hesaplarına nisan ayından itibaren teslimat gerçekleşene kadar geçen zaman için ilave garanti süresi eklenip Trugo'dan da aylık 85 kWs (WLTP ~ 500 km yol karşılığı) enerji dolum hakkı tanımlanacak.